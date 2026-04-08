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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

翻訳者：

バルセロナとアトレティコ、2つの数字が交差する…チャンピオンズリーグの行方は？

バルセロナ 対 アトレティコ・マドリー
バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ハンジ・フリック
ディエゴ・シメオネ
スペイン
ドイツ
アルゼンチン

数字は嘘をつかない……しかし、それだけでは全貌はわからない！

チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバルセロナがホームにアトレティコ・マドリードを迎える。リーガ・エスパニョーラで2－1の逆転勝利を収めた直後の再戦だ。

ハンス・フリック監督率いるバルサは守備面に課題を抱える。この状況は、歴史的な課題に直面するディエゴ・シメオネ監督の目にも映るだろう。

  • バルセロナはチャンピオンズリーグで過去13試合連続無失点を達成できていない。これは同大会でのクラブ史上最長記録だ。

    この数字は、フリック監督率いるチームの守備に危機があることを示し、昨季のインテル・ミラノ戦のように欧州での目標が危うくなる可能性もある。

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  • 決定的な問い……危険な挑戦

    この現実はフリック監督に特別な課題を突きつける。ノックアウトステージでミスを繰り返せないことは、昨季のインテル・ミラノ戦で痛感したばかりだ。

    彼はチャンピオンズリーグで10試合以上指揮した監督の中で最高勝率（73.8％）を誇るが、攻撃と守備を同時に機能させられるのかが問われている。

  • 歴史的な節目の日

    一方、アトレティコ・マドリードの敵地での成績も楽観できず、チャンピオンズリーグでは長年のコンプレックスに苦しんでいる。

    スペイン勢とのアウェー試合では未だ勝利がなく、苦戦が続く。

    しかしシメオネ率いるチームは、その数字を原動力に変え、細部で勝敗を分ける大陸大会で真価を発揮する。

    直近の6試合ではバルセロナが5勝と優るが、欧州の舞台では別の展開になるかもしれない。

  • 数字は嘘をつかない……しかし！

    2014年と2016年のチャンピオンズリーグ準々決勝で、アトレティコはバルセロナを破り、国内での結果が欧州の舞台で通用しないことを示した。

    今回の対戦は、リズムと攻撃を重んじるバルセロナと、堅守と決定力を信じるアトレティコの、二つの哲学の対決だ。

    数字は嘘をつかないが、物語の全貌を示すわけではない。90分間とその後、何が起こるかで全てが再定義される。

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