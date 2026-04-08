チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバルセロナがホームにアトレティコ・マドリードを迎える。リーガ・エスパニョーラで2－1の逆転勝利を収めた直後の再戦だ。
ハンス・フリック監督率いるバルサは守備面に課題を抱える。この状況は、歴史的な課題に直面するディエゴ・シメオネ監督の目にも映るだろう。
チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバルセロナがホームにアトレティコ・マドリードを迎える。リーガ・エスパニョーラで2－1の逆転勝利を収めた直後の再戦だ。
ハンス・フリック監督率いるバルサは守備面に課題を抱える。この状況は、歴史的な課題に直面するディエゴ・シメオネ監督の目にも映るだろう。
バルセロナはチャンピオンズリーグで過去13試合連続無失点を達成できていない。これは同大会でのクラブ史上最長記録だ。
この数字は、フリック監督率いるチームの守備に危機があることを示し、昨季のインテル・ミラノ戦のように欧州での目標が危うくなる可能性もある。
この現実はフリック監督に特別な課題を突きつける。ノックアウトステージでミスを繰り返せないことは、昨季のインテル・ミラノ戦で痛感したばかりだ。
彼はチャンピオンズリーグで10試合以上指揮した監督の中で最高勝率（73.8％）を誇るが、攻撃と守備を同時に機能させられるのかが問われている。
一方、アトレティコ・マドリードの敵地での成績も楽観できず、チャンピオンズリーグでは長年のコンプレックスに苦しんでいる。
スペイン勢とのアウェー試合では未だ勝利がなく、苦戦が続く。
しかしシメオネ率いるチームは、その数字を原動力に変え、細部で勝敗を分ける大陸大会で真価を発揮する。
直近の6試合ではバルセロナが5勝と優るが、欧州の舞台では別の展開になるかもしれない。
2014年と2016年のチャンピオンズリーグ準々決勝で、アトレティコはバルセロナを破り、国内での結果が欧州の舞台で通用しないことを示した。
今回の対戦は、リズムと攻撃を重んじるバルセロナと、堅守と決定力を信じるアトレティコの、二つの哲学の対決だ。
数字は嘘をつかないが、物語の全貌を示すわけではない。90分間とその後、何が起こるかで全てが再定義される。