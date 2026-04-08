一方、アトレティコ・マドリードの敵地での成績も楽観できず、チャンピオンズリーグでは長年のコンプレックスに苦しんでいる。

スペイン勢とのアウェー試合では未だ勝利がなく、苦戦が続く。

しかしシメオネ率いるチームは、その数字を原動力に変え、細部で勝敗を分ける大陸大会で真価を発揮する。

直近の6試合ではバルセロナが5勝と優るが、欧州の舞台では別の展開になるかもしれない。