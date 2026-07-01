バルセロナとアトレティコ・マドリードがジュリアン・アルバレスの移籍を巡って駆け引きを続けている。 アトレティコは移籍を認めず、バルセロナは期限付きのオファーへの回答を待っている。一方、アルヴァレスはW杯で2度目の活躍を狙う。この夏、ドラマは続く。
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バルセロナとアトレティコ・マドリードがジュリアン・アルバレスの獲得を巡り対立。期限付きオファー、FIFAへの申し立て、選手本人の意向が鍵。
バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が最後に口を開き、アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスへの関心を明かした。
私はアトレティコ・マドリードと直接話し、状況を明確にしました。デコがこの選手に対して具体的なオファーを提示しました。彼がシティへの移籍前から、長い間バルサへの加入を望んでいたことは承知しています。私たちはアトレティコへの最大限の敬意を込めてこのオファーを提示しました。セレーソ氏もギル・マリン氏も、私は彼らを大いに尊敬しています。 彼らは代替選手がいないため売却したくないと回答しました。私は代替選手が見つかった場合はオファーが有効だと伝えました。我々はオファーを維持しますが、ただ待つわけではありません。オファーは有効で、この移籍が実現する可能性はあります。 現時点では代替選手がいないため売却したくないと彼らは表明している。代替選手が見つかれば、アトレティコ・マドリードがバルサのオファーを検討してくれることを願っている。このオファーに期限はない」。
カタルーニャのクラブ首脳が語ったのは、アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソ会長が「放出する意思はない」と強調した直後だった。2026年W杯のアルゼンチン対オーストリア戦後、アルバレスは「夢を叶える」ためバルサ移籍に前向きだった。 セレーソ会長は「突然の報道だったが、我々は対応した。彼はアトレティコ・マドリードの選手であり、オファーは受けていない。仮に届いても売却するつもりはない」と強調した。
アルヴァレスは2030年6月30日までの契約で、解除条項は5億ユーロだ。 さらにアトレティコは、バルセロナがアルヴァレスに接触したとFIFAに申し立てる意向を示した。一方バルセロナはボーナス込みで最大1億3000万～1億4000万ユーロを提示する構えだが、現時点ではマドリード側の要求には達していない。