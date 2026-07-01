バルセロナのジョアン・ラポルタ会長が最後に口を開き、アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスへの関心を明かした。





私はアトレティコ・マドリードと直接話し、状況を明確にしました。デコがこの選手に対して具体的なオファーを提示しました。彼がシティへの移籍前から、長い間バルサへの加入を望んでいたことは承知しています。私たちはアトレティコへの最大限の敬意を込めてこのオファーを提示しました。セレーソ氏もギル・マリン氏も、私は彼らを大いに尊敬しています。 彼らは代替選手がいないため売却したくないと回答しました。私は代替選手が見つかった場合はオファーが有効だと伝えました。我々はオファーを維持しますが、ただ待つわけではありません。オファーは有効で、この移籍が実現する可能性はあります。 現時点では代替選手がいないため売却したくないと彼らは表明している。代替選手が見つかれば、アトレティコ・マドリードがバルサのオファーを検討してくれることを願っている。このオファーに期限はない」。