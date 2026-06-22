「バルセロナでやってしまった」…なぜサウジアラビアはヤマルの警告に応じなかったのか？

2026年W杯サウジアラビア対スペイン戦まであと24時間。ラミン・ヤマルの発言は当時何気ないものだった。しかし試合後、その言葉はピッチで起きたことの主要な見出しとなった。

バルセロナのスターは、ダブルマークや3バックへの対策問われると、「問題ない。バルセロナで慣れている」と自信満々。大勝した試合後、その言葉は彼の挑戦を理解していたことを証明した。

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その後、ヤマルは第2節でスペインを4-0の完封勝利に導いた。