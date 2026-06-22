「バルセロナでやってしまった」…なぜサウジアラビアはヤマルの警告に応じなかったのか？

2026年W杯サウジアラビア対スペイン戦まであと24時間。ラミン・ヤマルの発言は当時何気ないものだった。しかし試合後、その言葉はピッチで起きたことの主要な見出しとなった。
バルセロナのスターは、ダブルマークや3バックへの対策問われると、「問題ない。バルセロナで慣れている」と自信満々。大勝した試合後、その言葉は彼の挑戦を理解していたことを証明した。
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その後、ヤマルは第2節でスペインを4-0の完封勝利に導いた。
2026年W杯サウジアラビア対スペイン戦まであと24時間。ラミン・ヤマルの発言は当時何気ないものだった。しかし試合後、その言葉はピッチで起きたことの主要な見出しとなった。
バルセロナのスターは、ダブルマークや3バックへの対策問われると、「問題ない。バルセロナで慣れている」と自信満々。大勝した試合後、その言葉は彼の挑戦を理解していたことを証明した。
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その後、ヤマルは第2節でスペインを4-0の完封勝利に導いた。
ギリシャ代表のゲオルギオス・ドニス監督は、守備を固めるためバックラインに5人を配置し、スペイン代表、特に「ラ・ロハ」の攻撃の要ラミン・ヤマルの脅威を軽減しようとした。
キックオフ前は理にかなっていた。スペインは世界屈指のウイングを擁し、そのマークを強化するのは当然だ。だが問題は戦略より、ピッチでの実行方法にあった。
サウジアラビア代表が見落としたのは、ヤマルがバルセロナでこの戦術に対応し、攻撃力を磨いてきたことだ。スペインリーグでは低いブロックでスペースを閉じるチームが多く、その経験が彼を成長させた。
試合中、ヤマルはサイドに固定されず、絶えず中央へ移動し味方とポジションを交換。これによりDFをポジションから引き剥がし、序盤からサウジ守備を混乱させた。
そのため、バックラインの人数を増やしても彼の影響力は止まらなかった。問題はディフェンダーの人数ではなく、ライン間にできたスペースにあった。
5バックを採用したサウジアラビアだが、DFとMFの間に大きなスペースが開き、スペインにプレッシャーをかけられなかった。そのため「ラ・ロハ」は自由にビルドアップできた。
その隙を突いたのが先制点だ。左から送られたボールに対し、ヤマルはマークを外され、難なくネットを揺らした。この得点は個人技だけでなく、守備陣のポジショニングと組織力の欠如も露呈した。
ヤマルをマークする動きに注目が集まる中、スペインの他の選手たちはディフェンスの裏に生まれたスペースを巧みに利用した。ミケル・オイアルサバルらはライン間で自由に動き回り、サウジアラビアの守備陣を崩し、短時間に複数得点を奪った。
守備の密集はスペインの脅威を減らすどころか、守備と中盤のバランスを崩し、ボールを前線へ運べず、保持時間も不足。結果的に相手に優位性を与えた。
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この試合は、ラミン・ヤマルのような選手への対応にディフェンダーを増やしたりマンマークを敷いたりするだけでは不十分だと示した。現代サッカーはスペースのコントロール、ライン間の連携、集団プレスで機能するが、サウジアラビア代表はスペイン戦でそれらを欠いていた。
試合前のヤマルの言葉は、その予言のようだった。彼がこう語ったとき―― 「バルセロナでは慣れている」という彼の言葉は、自信の表れであると同時に、「ディフェンダーを増やしても通用しない」という明確なメッセージだった。結果として、サウジアラビア代表は、ワールドカップで最も過酷な夜の一つを経験することになった。