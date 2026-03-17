バルセロナか、それともレアル・マドリードか？ オランダ人スターがラ・リーガ移籍の夢を明かす。両クラシコ勢が5000万ユーロのMFに注目

世界有数のビッグクラブからの誘いがあったにもかかわらず、スミットは当初、オランダのトップリーグでより伝統的なキャリアパスを歩むつもりだった。AZの出身選手の多くは、海外へ移籍する前にエールディヴィジの伝統的なビッグ3でプレーすることが多いが、このミッドフィールダーは、自身の急成長がその道を閉ざしてしまったと考えている。

「理想を言えば、オランダの別のチームで一旦立ち寄るのが良かったのですが、それはもう無理だと思います」と彼は説明した。「オファーはありましたが、ここで成長し続けるのが最善だと考えました。正直なところ、提示された金額は一度も見ていません。それが幸いでした。そうでなければ、迷い始めていたでしょう。結局、自分の決断には満足しています。 特に昨年は、身体的にかなりこたえた。まだまだ成長が必要だと感じていたから、ここ（AZ）で成長し続けるのが最善だったんだ。」