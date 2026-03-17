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バルセロナか、それともレアル・マドリードか？ オランダ人スターがラ・リーガ移籍の夢を明かす。両クラシコ勢が5000万ユーロのMFに注目
ラ・リーガの移行が視野に入っている
スミットは、サッカー文化と気候の両方を決断の主な要因として挙げ、スペインへの移籍を希望していることを公言している。プレミアリーグのクラブからも強い関心が寄せられているが、このミッドフィールダーはアルクマールでの契約が終了次第、スペインへの移籍を決意しているようだ。
「ラ・リーガ。そこでプレーできたら最高だ。僕は太陽が大好きだし、寒さや雨の中でプレーするのにうんざりしているから、スペインに行ってプレーしたい」と、スミットは『Matchday with Broederliefde』で、次にどこへ行きたいかと尋ねられた際に語った。
報道によると、レアル・マドリードは来夏の移籍市場で中盤陣を刷新するための主要なターゲットとして彼を視察しているが、バルセロナとの関連性も報じられている。そのほか、プレミアリーグの強豪チェルシーやマンチェスター・ユナイテッドなども、彼の活躍を注視している。
- AFP
バルセロナのアイドルと歴史的なつながり
スペインとのつながりは、単に気候の問題だけではない。スミットは、バルセロナの黄金期に見せた卓越したテクニックに憧れながら育った。彼のような選手にとって、サッカーのアイドルたちの足跡をたどる機会は大きな魅力であり、クラシコのライバルである両クラブのどちらを選ぶかという最終的な決断に影響を与える可能性がある。
「バルサの試合を見るのは本当に楽しかった。アンドレス・イニエスタとリオネル・メッシのプレーを見ながら育ち、彼らを自分のロールモデルの一人と考えている」と、このミッドフィールダーは語った。
理想的なキャリアパスと異動の現実
世界有数のビッグクラブからの誘いがあったにもかかわらず、スミットは当初、オランダのトップリーグでより伝統的なキャリアパスを歩むつもりだった。AZの出身選手の多くは、海外へ移籍する前にエールディヴィジの伝統的なビッグ3でプレーすることが多いが、このミッドフィールダーは、自身の急成長がその道を閉ざしてしまったと考えている。
「理想を言えば、オランダの別のチームで一旦立ち寄るのが良かったのですが、それはもう無理だと思います」と彼は説明した。「オファーはありましたが、ここで成長し続けるのが最善だと考えました。正直なところ、提示された金額は一度も見ていません。それが幸いでした。そうでなければ、迷い始めていたでしょう。結局、自分の決断には満足しています。 特に昨年は、身体的にかなりこたえた。まだまだ成長が必要だと感じていたから、ここ（AZ）で成長し続けるのが最善だったんだ。」
- Getty Images Sport
ワールドカップへの夢とクーマンの後押し
エールディヴィジで6位と振るわないAZで、3ゴール2アシストを記録しているこのミッドフィルダーの活躍は、代表チームにも見逃されておらず、オランダ代表のロナルド・クーマン監督は彼の成長を注視している。スミットは、自身の代表としての将来や、プロとしての究極の目標である来たるワールドカップでの代表入りについて、すでにオランジェの監督と話し合ったことを明かした。
「ワールドカップに出場できることは、私にとって夢のようなことです。出場停止のためプレーできなかったPSV戦のハーフタイム中に、監督と話をしました。監督は私を大いに励ましてくれ、今のレベルを維持し、怪我さえしなければ、私を頼りにしていると伝えてくれました。それは私にとって光栄なことです。母国に貢献できることを願っています」とスミットは締めくくった。
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