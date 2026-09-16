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バルセロナが7発！ラフィーニャのハットトリックとジョアン・カンセロの圧巻ゴールで、ハンジ・フリック監督率いるチームはラ・リーガ開幕連勝を維持
バルセロナが国内戦での完璧なスタートを維持
バルセロナはラシン・サンタンデールに7-2で圧勝し、今季リーガ6連勝を達成した。フリック監督のチームは、本拠地での息をのむようなパフォーマンスの中で、相手を完全に上回った。
勢いの止まらないホームチームは、ピッチ上での主導権を握るまでにまったく時間を要しなかった。試合開始からわずか8分、ジョアン・カンセロが圧巻の形で先制点を決め、ホームのサポーターを沸かせた。
ポルトガル代表のカンセロは、約23メートルの位置から衝撃的なシュートを放った。その強烈な一撃はクロスバーの裏をたたいてゴールに吸い込まれ、この大量得点の午後を予感させる一発となった。
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ラフィーニャが攻撃陣をけん引
バルセロナは前半半ば、ラフィーニャがすぐさま主役となってリードを広げた。ブラジル人アタッカーはペドロ・フェリペのチャレンジを受けてPKを獲得し、そのスポットキックを落ち着いて決めた。
サンタンデールは一時的にホームチームのリズムを崩した。マゲット・グエイエが見事なボールコントロールから押し込み、2-1としたためだ。しかし、バルサはすぐに2点差を回復した。ジョアン・カンセロの強烈なシュートがアシエル・ビジャリブレに大きく当たってコースが変わり、そのままネットを揺らした。
前半終了のホイッスルが鳴る前には、ラフィーニャが再び得点を挙げて4-1とした。ウインガーはチームメートのダニ・オルモによる正確なパスに反応し、冷静にフィニッシュした。
ドラマとミスが緊張感を生む
激しい展開となった前半は、ハーフタイム前にバルセロナの5点目が生まれそうになる場面もあった。ラミン・ヤマルがPKのキッカーを務めたが、そのシュートはサンタンデールのGKフレン・アギレサバラに見事に止められた。
後半に入ると、衝撃的な守備のミスがアウェーのチームに突然の希望をもたらした。ハーフタイムに負傷したジョアン・ガルシアに代わって投入されたヴォイチェフ・シュチェンスニが、致命的な集中力の欠如を見せた。
ベテランGKは自陣深い位置でボールを失った。ヤシール・ザビリはその軽率なミスを即座に突き、落ち着いて決めて4-2と点差を縮めた。
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フリック監督率いるチームが首位通過を決める
サンタンデールの奇跡的な逆転へのわずかな望みも、あっという間に打ち砕かれた。ラフィーニャが再び力強くPKを決めてハットトリックを達成し、スコアを5-2に広げて試合の行方を決定づけた。
すると途中出場のガブリエウ・ジェズスも得点に加わり、落ち着いてボールをゴール右隅に流し込んで6-2とした。さらにその直後、ヤマルもついに deserved なゴールを奪取。鋭いカウンターを締めくくり、7得点の大勝を完成させた。
この圧勝により、バルセロナは今季のスペイン1部で唯一の全勝クラブの座を維持。フリック率いる止まらないチームはリーガの首位に堂々と立ち、サンタンデールは暫定10位につけている。
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