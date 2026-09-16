バルセロナはラシン・サンタンデールに7-2で圧勝し、今季リーガ6連勝を達成した。フリック監督のチームは、本拠地での息をのむようなパフォーマンスの中で、相手を完全に上回った。

勢いの止まらないホームチームは、ピッチ上での主導権を握るまでにまったく時間を要しなかった。試合開始からわずか8分、ジョアン・カンセロが圧巻の形で先制点を決め、ホームのサポーターを沸かせた。

ポルトガル代表のカンセロは、約23メートルの位置から衝撃的なシュートを放った。その強烈な一撃はクロスバーの裏をたたいてゴールに吸い込まれ、この大量得点の午後を予感させる一発となった。