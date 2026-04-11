事件直後、取材に応じたロサノは失望を露わにした。バルセロナ選手から言われた具体的な言葉は明かさなかったが、彼らのプロとしての振る舞いへの不信感を明確に示した。

「どうでもいいことだ。重要なのはサッカーだけだ。 彼らが同僚の選手にどれほどの敬意を持っているかは、誰もが目の当たりにしたはずだ。これ以上言うことはない」とこのMFはDAZNに語った。その後、彼は口論について「カンセロが問題だったわけではない。ピッチ上ではよくあることだ。彼らが勝ったから少し挑発しただけだ。負けた時はそれを受け入れなければならない。いつも同じことだ。どうでもいいことさ」と説明した。