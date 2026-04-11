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バルセロナが「同僚への敬意を欠いている」と非難される中、エスパニョールのスター選手がダービー後のトンネルでの衝突を激しく批判。
トンネル内でダービー戦の緊張が高まる
試合はドラマチックだったが、最も話題になったのは試合後、トンネルで起きた出来事だった。ロッカールームへ向かう途中、両チームの選手らが口論となり、エスパニョールはライバルの態度に怒っている。
メディア対応を待っていたロサノは、数人のバルサ選手と口論になり、ジョアン・カンセロらが巻き込まれた。アウェーチームには明らかな苛立ちが見られたという。
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ロサノ、敬意の欠如を痛烈に批判
事件直後、取材に応じたロサノは失望を露わにした。バルセロナ選手から言われた具体的な言葉は明かさなかったが、彼らのプロとしての振る舞いへの不信感を明確に示した。
「どうでもいいことだ。重要なのはサッカーだけだ。 彼らが同僚の選手にどれほどの敬意を持っているかは、誰もが目の当たりにしたはずだ。これ以上言うことはない」とこのMFはDAZNに語った。その後、彼は口論について「カンセロが問題だったわけではない。ピッチ上ではよくあることだ。彼らが勝ったから少し挑発しただけだ。負けた時はそれを受け入れなければならない。いつも同じことだ。どうでもいいことさ」と説明した。
ペリコスにとって「惨めな」午後
トンネルでの衝突が物議を醸したが、ロサノはチームのパフォーマンスがもっと評価されるべきだと語った。エスパニョールは90分間バルセロナを追い詰め、スコア以上に接戦だったと彼は主張する。この結果、バルセロナは首位の座を固め、2位レアル・マドリードとの差を9に広げた。エスパニョールは38ポイントで10位。
ロサノは試合を「タフで激しい戦い」と表現し、番狂わせ寸前だったと主張。「あと一歩だった。ミスが響いたが、戦いは誇りだ」と語り、敗戦の中でも奮闘を収穫と強調した。
- AFP
フリック監督のチームでフェラン・トーレスが2得点を挙げた
金曜日にレアル・マドリードがジローナと1-1で引き分けたため、土曜日の試合はバルセロナにとってラ・リーガ首位のリードを広げる好機だった。フェラン・トーレスは開始9分で先制し、15分後には追加点を決めた。 後半にエスパニョールが1点を返したが、ラミネ・ヤマルとマーカス・ラッシュフォードが終盤に追加点。4－1で勝利し、バルセロナは9ポイント差をつけた。