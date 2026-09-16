この若きFWは、マンチェスター・シティのエース、アーリング・ハーランドになぞらえる賛辞を集め、「ナイルのハーランド」という異名も得ている。重い期待を避けるどころか、アブデルカリムはこの得点力抜群のノルウェー人との比較を積極的に受け入れている。

アブデルカリムは契約延長後、記者団に対して「どの選手を手本にし、そこから学んでいるのかと聞かれれば、ハーランドは素晴らしいストライカーだと思う。彼には多くの長所がある。いつも彼を見れば、学べるもの、自分のプレーを向上させるためにできることが見つかる」と語った。

さらに「彼の得点力がどれほど優れているかは、みんなが知っている。彼はいつも正しい位置にいる。そこは学べる部分だ。私が“ナイルのハーランド”と言われる理由も分かる」と付け加えた。



