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バルセロナが「ナイルのハーランド」を引き留める！ エジプトの若手スター、ハムザ・アブデルカリムが巨額の契約解除条項付きで新たな長期契約にサイン
急成長に報いる
バルセロナは、有望な18歳FWアブデルカリムと2030年夏までの新契約を締結し、長期的な将来を確保した。この新契約は、カタルーニャの強豪が6月にエジプトのアル・アハリから150万ユーロで完全移籍に切り替えてから、わずか数カ月後に結ばれたものだ。以前の契約は2029年に満了する予定だった。
トップチーム周辺で鮮烈なスタートを切ったことを受け、バルセロナ首脳陣は素早く契約条件の見直しに動いた。アブデルカリムは大幅な昇給を受け、さらに違約金条項も1億ユーロを超える高額に引き上げられた。獲得を狙うクラブから積極的に守る狙いがあると、『ESPN』が伝えている。
- ZUMA Press Wire
ハーランドとの比較を受け入れる
この若きFWは、マンチェスター・シティのエース、アーリング・ハーランドになぞらえる賛辞を集め、「ナイルのハーランド」という異名も得ている。重い期待を避けるどころか、アブデルカリムはこの得点力抜群のノルウェー人との比較を積極的に受け入れている。
アブデルカリムは契約延長後、記者団に対して「どの選手を手本にし、そこから学んでいるのかと聞かれれば、ハーランドは素晴らしいストライカーだと思う。彼には多くの長所がある。いつも彼を見れば、学べるもの、自分のプレーを向上させるためにできることが見つかる」と語った。
さらに「彼の得点力がどれほど優れているかは、みんなが知っている。彼はいつも正しい位置にいる。そこは学べる部分だ。私が“ナイルのハーランド”と言われる理由も分かる」と付け加えた。
あらゆる面で飛躍の夏
アブデルカリムのここ1年の軌跡は、まさに急上昇そのものだった。当初は昨年1月にリザーブチーム向けの補強として迎えられ、シーズン後半はU-19で主力としてプレーした。しかし、その評価は5月にA代表デビューを果たしたことで夏に一気に高まった。その後、エジプトはワールドカップで5試合のうち4試合に出場し、ラウンド16でアルゼンチンに敗れて敗退した。
休暇をほとんど取らずにカタルーニャへ戻ることを選んだこのティーンエイジャーは、新指揮官ハンジ・フリックにアピールするチャンスをつかんだ。プレシーズンの親善試合5試合で4ゴールという確かな結果を残し、トップチームでの立場を固めると、最終的には8月のラージョ・バジェカーノ戦でラ・リーガデビューを果たした。
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層の厚い攻撃陣の中で出場時間を争う
今季のバルセロナ開幕から6試合すべてでメンバー入りを果たしてきたアブデルカリムだが、前線の選手層が厚い現状では忍耐が求められる。現在は、ラフィーニャとガブリエル・ジェズスに次ぐ純粋なストライカーの3番手という位置づけだ。
また、フリックはアタッキングサードで極めて高い戦術的柔軟性も備えており、ダニ・オルモ、アンソニー・ゴードン、フェルミン・ロペス、カリム・アデイェミはいずれも中央でプレー可能だとしている。このエジプトの逸材は序列を上げ、カンプ・ノウで継続的に起用される存在となるためにも、途中出場で得る時間を最大限に生かす必要がある。
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