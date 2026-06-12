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バルセロナが、コロラド・ラピッズに所属するオーストラリア代表の有望株、ルーカス・ヘリントンに関心を示していると報じられている。
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新進気鋭の才能
ヘリントンはMLS屈指の若手とされ、今季リーグ15試合で1ゴール1アシスト。トム・ボガート氏によると、複数クラブが注目し、特にバルセロナとの噂が強い。ラピッズはGOALのコメント要請を拒否した。
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オーストラリアのワールドカップについて
ヘリントンがラピッズで示した活躍は母国のサッカー協会も注目しており、彼はサッカー・ルーズのワールドカップ代表に選出された。早ければ今週土曜日、トルコ戦で出場する可能性がある。
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ボンビトの面影？
ヘリントンがラピッズを去れば、過去5年でチームがスカウトし、利益を得て売却した2人目の主力DFとなる。
2024年には、ドラフト1巡目で獲得したセンターバックのモイゼ・ボンビトを、報道では移籍金770万ドルでOGCニースに売却している。
次は何が待っているのでしょうか？
ラピッズは現在ワールドカップの休養期間中で、次の試合は7月22日だ。リーグ戦が再開されたときにヘリントンがチームに残っているかは、まだ不明である。