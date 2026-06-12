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Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

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バルセロナが、コロラド・ラピッズに所属するオーストラリア代表の有望株、ルーカス・ヘリントンに関心を示していると報じられている。

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18歳のルーカス・ヘリントンは、今年メジャーリーグサッカー（MLS）で注目された若手の一人。コロラド・ラピッズの守備の要として活躍し、そのパフォーマンスはラ・リーガ王者バルセロナなど海外クラブの関心も集めている。さらに、このセンターバックはオーストラリア代表のワールドカップメンバーにも選ばれた。

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    新進気鋭の才能

    ヘリントンはMLS屈指の若手とされ、今季リーグ15試合で1ゴール1アシスト。トム・ボガート氏によると、複数クラブが注目し、特にバルセロナとの噂が強い。ラピッズはGOALのコメント要請を拒否した。

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  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    オーストラリアのワールドカップについて

    ヘリントンがラピッズで示した活躍は母国のサッカー協会も注目しており、彼はサッカー・ルーズのワールドカップ代表に選出された。早ければ今週土曜日、トルコ戦で出場する可能性がある。

  • Moise BombitoGetty

    ボンビトの面影？

    ヘリントンがラピッズを去れば、過去5年でチームがスカウトし、利益を得て売却した2人目の主力DFとなる。

    2024年には、ドラフト1巡目で獲得したセンターバックのモイゼ・ボンビトを、報道では移籍金770万ドルでOGCニースに売却している。

  • 次は何が待っているのでしょうか？

    ラピッズは現在ワールドカップの休養期間中で、次の試合は7月22日だ。リーグ戦が再開されたときにヘリントンがチームに残っているかは、まだ不明である。

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