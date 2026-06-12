ヘリントンがラピッズを去れば、過去5年でチームがスカウトし、利益を得て売却した2人目の主力DFとなる。

2024年には、ドラフト1巡目で獲得したセンターバックのモイゼ・ボンビトを、報道では移籍金770万ドルでOGCニースに売却している。