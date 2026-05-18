試合後、ストライカーは妻と子どもたちと共にマイクの前に立ち、観客にスピーチを行った。試合前に今夏の退団を表明し、スペインで7つのタイトルを獲得したことで使命は果たされたと語っていた。彼は、クラブの転換期に温かく迎え入れてくれたこの街とファンに感謝を捧げた。

「今日は感慨深く、つらい日です。バルセロナに来たとき、このクラブの大きさは知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほどでした」と彼は語った。「最初からここを家のように感じました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは忘れません。チームメイト、コーチ、クラブの皆さんに感謝します。バルサでプレーできたことは光栄でした。この4年間、私たちは素晴らしい瞬間を共有しました。 成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつまでも私の心の中に生き続けます。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ。」















