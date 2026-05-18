AFP
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バルセロナが退団するFWに栄誉の列を組む中、ロベルト・レヴァンドフスキはカンプ・ノウでの最後の試合で涙を流した
カンプ・ノウでの感動的な別れ
ポーランド人ストライカーは、スタジアムが彼の名を叫ぶ中、何度も感情を溢れさせた。2022年から「ブラウグラナ」の攻撃を牽引した彼への賛辞だ。この夜最も印象的だったのは、ホームでサポーターに最後の別れを告げるレヴァンドフスキの涙だった。
フリック監督はベティス戦で先発起用し、83分に交代させてピッチを独り歩く時間を与えた。試合は3-1で勝利したが、彼は得点を挙げられず。試合終了後もファンは帰らず、背番号9の姿を最後まで見守った。
「バルサはいつまでも私の心の中に生き続ける」
試合後、ストライカーは妻と子どもたちと共にマイクの前に立ち、観客にスピーチを行った。試合前に今夏の退団を表明し、スペインで7つのタイトルを獲得したことで使命は果たされたと語っていた。彼は、クラブの転換期に温かく迎え入れてくれたこの街とファンに感謝を捧げた。
「今日は感慨深く、つらい日です。バルセロナに来たとき、このクラブの大きさは知っていましたが、皆さんのサポートは信じられないほどでした」と彼は語った。「最初からここを家のように感じました。皆さんが私の名前を叫んでくれたことは忘れません。チームメイト、コーチ、クラブの皆さんに感謝します。バルサでプレーできたことは光栄でした。この4年間、私たちは素晴らしい瞬間を共有しました。 成し遂げたすべてに誇りを感じています。今日、このスタジアムに別れを告げますが、バルサはいつまでも私の心の中に生き続けます。ヴィスカ・エル・バルサ、ヴィスカ・カタルーニャ。」
フリックが「真のプロフェッショナル」に敬意を表する
試合前、フリック監督はバイエルン時代にも指導したレヴァンドフスキを絶賛。「真のプロフェッショナルで、若手のロールモデル」と語った。後任探しはスカウトでも難しいと認めつつ、「未来を見据える」と強調した。
「話し合いはスムーズだった。彼はチームに別れを告げた」とバルサ指揮官は語る。「素晴らしい期間だった。彼と共にすべてのタイトルを獲得したと伝えた。合計9つだ。 彼と働けたのは光栄だ。彼は真のプロで、模範的な選手だ。自己管理が徹底しているからこそ、高いレベルでプレーできる。今は変化を求めて移籍したいと望んでおり、本人にもクラブにも良いことだ。彼は素晴らしい人間であり、素晴らしい選手だ」
フリックは続けた。「レヴァンドフスキの穴を埋めるのは難しい。彼は過去10年間で最高のストライカーだった。代わりの選手を見つけるのは容易ではない。新戦力を獲得できるか様子を見守るが、簡単ではないだろう。」
- Getty Images Sport
目標とリーダーシップの遺産
レヴァンドフスキはバルセロナで通算119得点を挙げ、歴代14位の記録を残して移籍する。ピチーチ賞やリーグ優勝に貢献し、若手を導くベテランリーダーとしてもチームを支えた。退団の瞬間、チームメイトが作る栄誉の列をくぐり、互いへの敬意がスタジアムに漂った。
次なる舞台はサウジアラビアの巨額オファーやMLSの関心などが噂されるが、カタルーニャでの功績は揺るぎない。その夜、チームメイトがピッチ中央で彼を空中に放り上げた。祝賀ムードに包まれた4年間は、バルセロナをスペインの頂点へ導いた。