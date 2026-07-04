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バルセロナが給与の大半を負担することで合意し、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンはアヤックスへのレンタル移籍目前だ。
バルセロナ、テル・ステーゲンの退団が現実味を帯びてきた
『AD』紙によると、バルセロナはテル・ステゲンをアヤックスへ期限付き移籍させるまであと一歩で、クラブが彼の給与大部分を負担する見込みだ。34歳のテル・ステゲンはハンジ・フリック体制下で出場機会を減らしていた。 かつてキャプテン兼正GKだったが、ジョアン・ガルシアにポジションを譲り、さらにシュチェスニー加入で出場機会は減少した。契約は2028年までで、過去の給与繰り延べ分がクラブの負担となっている。
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怪我の相次ぐ苦境と代表招集からの外れ
ドイツ代表選手にとって、この移籍は苦難の時期を経てのものだ。 2025年には膝蓋腱断裂で7か月離脱し、復帰直後に背中の手術を受けた。昨年1月にジローナへレンタル移籍したが、2試合目でハムストリングを痛め残りシーズンを欠場。この負傷により、マヌエル・ノイアーの代表復帰もあって、ユリアン・ナーゲルスマン監督の2026年W杯メンバーから外れた。
カンプ・ノウでのドラマ
テル・ステゲンとバルセロナの関係は緊張している。2025年8月、彼が負傷離脱中に代役登録を巡って意見が対立し、クラブは一時的に彼を主将から外した。24時間以内に解決し主将も復帰したが、この一件は数週間議論された。
バルサは給与上限に近い運営が続いており、高年俸ベテランの放出が数回にわたる移籍市場で既定路線だった。現在、アヤックスとの口頭合意が関係者にとって最も現実的な解決策とみられている。
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アムステルダムで再起を図るチャンス
レンタル移籍は最終調整段階に入り、ゴールキーパーは数日中にアムステルダムへ出発する見込みだ。アヤックスでのプレーは、怪我に悩んだテル・ステゲンがコンディションと自信を取り戻し、トップチームでレギュラーポジションを確保する機会となる。バルセロナにとっては、2026-27シーズンに向けて戦力を強化しながら給与負担を軽減する一歩だ。
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