バルセロナが給与の大半を負担することで合意し、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンはアヤックスへのレンタル移籍目前だ。

テル・ステゲンとバルセロナの関係は緊張している。2025年8月、彼が負傷離脱中に代役登録を巡って意見が対立し、クラブは一時的に彼を主将から外した。24時間以内に解決し主将も復帰したが、この一件は数週間議論された。

バルサは給与上限に近い運営が続いており、高年俸ベテランの放出が数回にわたる移籍市場で既定路線だった。現在、アヤックスとの口頭合意が関係者にとって最も現実的な解決策とみられている。