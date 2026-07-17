バルセロナが移籍期限を設定したことを受け、アトレティコ・マドリードの会長は「ジョアン・ラポルタは、ジュリアン・アルバレスが来シーズンどこでプレーするかを把握している」と主張した。

バルセロナのラポルタ会長は、アルゼンチン人ストライカーへのオファーが無期限ではないと強調した。彼は「我々は誰の言いなりにもならない。ペースを決めるのは我々だ。オファーは出したが、無期限でも無制限でもない。

オファーがいつまで有効かは様子を見る。我々は監督や技術スタッフが希望した選手を獲得する意向を示しており、彼を高く評価している。」

また、彼は「相手とは良好な関係だと理解している。提示したオファーに混乱があったが、私は説明した。追加の圧力はかけていない。代替案が出ればオファーは有効だと伝えた。それ以上の進展はない」と続けた。