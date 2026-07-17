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バルセロナが移籍期限を設定したことを受け、アトレティコ・マドリードの会長は「ジョアン・ラポルタは、ジュリアン・アルバレスが来シーズンどこでプレーするかを把握している」と主張した。
アルバレスの去就を巡り、緊張が高まっている。
バルセロナが強く興味を示す中、アトレティコのセレーソ会長が再びアルバレスの去就に言及した。アルゼンチン代表FWは2026年W杯期間中、移籍希望を表明。しかしアトレティコはシメオネ監督の下、ストライカー残留を強く主張し、ラ・リーガのライバルへの今夏移籍噂を否定した。
- AFP/Josep Lago
ラポルタが移籍に関する警告を発する
バルセロナのラポルタ会長は、アルゼンチン人ストライカーへのオファーが無期限ではないと強調した。彼は「我々は誰の言いなりにもならない。ペースを決めるのは我々だ。オファーは出したが、無期限でも無制限でもない。
オファーがいつまで有効かは様子を見る。我々は監督や技術スタッフが希望した選手を獲得する意向を示しており、彼を高く評価している。」
また、彼は「相手とは良好な関係だと理解している。提示したオファーに混乱があったが、私は説明した。追加の圧力はかけていない。代替案が出ればオファーは有効だと伝えた。それ以上の進展はない」と続けた。
セレーゾ、バルサの最後通牒を一蹴
セレソ氏はメディアに対し、2030年6月まで契約があるアルバレスの所有権を強調した。「ラポルタ会長は友人だ。彼も皆さんも、アルバレスが来年どこでプレーするか知っている」と語った。
騒動を起こしたFWの行動をクラブが許すかとの質問には「誰にでも過ちはある。すべて許される。彼はアトレティコ・マドリードの選手だ」と重ねて強調した。
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ワールドカップ決勝の対決
元マンチェスター・シティの選手の去就は、代表戦が終わってから明らかになる見込みだ。アルバレスは現在、日曜日のワールドカップ決勝でスペインと対戦するアルゼンチン代表として準備を進めている。北米で開催されるこの大会は接戦が予想されており、その後、このフォワードはクラブでの長期的な将来を検討するために復帰する見込みだ。
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