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バルセロナが沈黙を破る！ レアル・マドリーがネグレイラ事件に関する「かなりの量」の証拠をUEFAに提出したことを受け、バルセロナが反応。
バルセロナ、新たなUEFA調査の主張を否定
スペインの2大クラブの間で長年続いてきた緊張関係が、新たな沸点に達した。きっかけは、UEFAがレアル・マドリーから重要な文書の一式を受け取ったと確認したことだった。この書類は、バルセロナがスペイン審判技術委員会の元副会長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに行った支払いをめぐる進行中の調査に関するものだ。これに対し、ブラウグラナは迅速に反論し、この件をめぐる構図が正確に伝わるよう声明を発表した。
「UEFAはFCバルセロナに関して新たな案件を立ち上げていない」とクラブは述べ、調査が拡大または再開されたことを示唆する最近のメディア報道に対応した。クラブは、この手続きが2023年に開始された当初の調査に引き続き結びついていると説明。当時は、クラブの過去の財務取引を調べるために2人の調査官が任命されていた。カンプ・ノウの首脳陣によれば、現在の状況は、1年以上にわたって継続している手続きの延長にすぎないという。
- AFP
レアル・マドリーの文書に対する反応
レアル・マドリーは、疑惑の「異例の重大性」について公然と強調し、この件の解決に向けて「最大限の迅速さ」を求めてきた。一方でバルセロナは、マドリーが統括団体に提出した最新の文書の影響を小さく見ている。クラブは、UEFAの声明は単に「レアル・マドリーが提出した文書の受領を確認し、調査担当者がすでに存在する調査の枠組みの中でそれを評価する」ものにすぎないと指摘した。
カタルーニャのクラブは、UEFAが用いた公式な文言が新たな法的脅威ではなく、「進行中」の見直しに言及している点を強調した。声明はさらに、「したがって、いかなる案件の開始、再開、再活性化も発表するものではなく、提出された文書の実質や価値についてのいかなる見解も含んでいない」と続いた。バルセロナは、ライバルクラブから加えられている圧力は、現在の調査をめぐる法的現実の根本を変えるものではないと考えている。
法的協力とスペインでの訴訟手続き
クラブは、このプロセスを通じて全面的に透明性を保ってきたとする姿勢を崩しておらず、今後もサッカーの統括機関に協力し続けるとしている。バルセロナは、マドリー側が提出した文書の具体的な詳細については、まだ閲覧を認められていないとも指摘した。クラブは公式声明で「クラブは常にあらゆる要請を満たしてきた。この案件は再開されたのではない。そもそも一度も終了していない」と主張した。今回の新たな動きの背景には、両者の間で法的緊張が高まっている状況がある。マドリードの裁判所は、レアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスが「組織的な腐敗」や「盗まれた」ラ・リーガのタイトルについて主張したことを巡る、バルセロナによるフロレンティーノ・ペレスに対する名誉毀損訴訟について、2026年11月25日に強制的な和解審理を設定している。この争いでバルサは、正式な刑事訴訟も辞さない構えで、全面的な公開撤回を求めている。
さらにバルサは、UEFAの調査の最終的な結論は、現在スペインの司法制度の中で進行している並行した刑事手続きによって左右される可能性が高いと強調した。そして「この文書に関して適切と考える対応を判断するのは調査担当者の役割である。現時点で、彼らはFCバルセロナに新たな要請をしておらず、レアル・マドリーの訴えをクラブに送付してもいない。そうなった場合、クラブはこれまでと同様に適切に対応する」と付け加えた。
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欧州大会の出場資格への影響
声明は最後に、この案件について「スペインで進行中の刑事手続きで決定される内容に従うものであり、今後もその対象であり続ける」と改めて強調した。現時点でハンジ・フリック監督率いるチームはピッチ上の戦いに集中している一方、クラブの法務部門はレアル・マドリーの申し立てを受けて生じる今後のあらゆる展開に対応する準備を進めている。法廷での争いは、ピッチ上の争いと同様、近いうちに平和的な結末を迎える気配はない。
バルセロナの公式反応は、レアル・マドリーが発表した声明を受けて迅速に示された。その中で首都クラブは次のように発表していた。「UEFAは、レアル・マドリーCFが提出した訴えを受理し、FCバルセロナが過去20年間にわたり元審判技術委員会副委員長に対して行った支払いに関する調査が継続していることを確認した。わがクラブが提出した訴えには、競技の公正性および審判制度への信頼に直接影響を及ぼす、極めて重大な事案に関する広範な文書と証拠が含まれている」
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