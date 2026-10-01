クラブは、このプロセスを通じて全面的に透明性を保ってきたとする姿勢を崩しておらず、今後もサッカーの統括機関に協力し続けるとしている。バルセロナは、マドリー側が提出した文書の具体的な詳細については、まだ閲覧を認められていないとも指摘した。クラブは公式声明で「クラブは常にあらゆる要請を満たしてきた。この案件は再開されたのではない。そもそも一度も終了していない」と主張した。今回の新たな動きの背景には、両者の間で法的緊張が高まっている状況がある。マドリードの裁判所は、レアル・マドリー会長フロレンティーノ・ペレスが「組織的な腐敗」や「盗まれた」ラ・リーガのタイトルについて主張したことを巡る、バルセロナによるフロレンティーノ・ペレスに対する名誉毀損訴訟について、2026年11月25日に強制的な和解審理を設定している。この争いでバルサは、正式な刑事訴訟も辞さない構えで、全面的な公開撤回を求めている。

さらにバルサは、UEFAの調査の最終的な結論は、現在スペインの司法制度の中で進行している並行した刑事手続きによって左右される可能性が高いと強調した。そして「この文書に関して適切と考える対応を判断するのは調査担当者の役割である。現時点で、彼らはFCバルセロナに新たな要請をしておらず、レアル・マドリーの訴えをクラブに送付してもいない。そうなった場合、クラブはこれまでと同様に適切に対応する」と付け加えた。