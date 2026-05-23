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バルセロナが欧州制した。エヴァ・パヨルが2得点。6度目の決勝で初優勝。サルマ・パラユエロがリヨン戦の勝利を飾った。
リヨンは好スタートを活かせず
ノルウェーで行われた試合では、元バルセロナ監督ジョナタン・ヒラルデス率いるリヨンが好スタートを切った。14分、ウェンディ・ルナールのヘディングをGKがセーブ、リバウンドをリンジー・ヒープスが押し込み先制したかに見えた。しかしVARによりオフサイドの判定で得点は取り消された。
このシュートを止めたコルはこの後何度も好守を見せた。前半終了間際には、セルマ・バッハのカーブをかけたフリーキックを横移動で弾き出し、危機を救った。
前半はこれがハイライトの一つだった。リヨンはバルサの攻撃を巧みに封じ込め、プレスでリズムを崩した。それでもバルサは序盤、キャロライン・グラハム・ハンセンのパスからアレクシア・プテラスがシュートを放ったがわずかに外れ、エヴァ・パヨールのループシュートも枠を外れた。スペイン王者は後半、さらに調子を上げた。
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パホルとパラユエロの活躍でバルサが栄冠を勝ち取る
後半10分、バルサはパジョールの先制点で優位に立った。パトリ・ギジャロが自陣でボールを拾い、ドリブルで突破。パジョールへ絶妙パスを送ると、パジョールはファーストタッチから冷静に決めた。
リヨンは反撃し、ヴィッキー・ベチョのシュートをGKコルが好守で阻むと、途中出場のタビサ・チャウィンガも決定機を迎えたがまたもGKに阻まれた。その間にパジョールが2点目を奪い、21分のリードは決定的なものとなった。 OLの守備はあっけなく破られた。パラユエロがバックポストでブルグツのクロスを折り返し、パジョルは“お膳立て”された2点目を決めて優勝を確定した。
90分にはパラユエロが上隅に突き刺す強烈なシュートで試合を締めくくった。さらにロスタイム、リヨンの反撃をしのいでカウンターを仕掛け、パラユエロがパジョールのパスを冷静に決めて4点目。バルセロナが優勝を確定させた。
失望の後の再生
昨年のチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルに0-1で敗れたバルサだが、今回は4冠達成で見事に雪辱を晴らした。今夏は財政難で5人が退団し補強は1人だけ。それでも彼らは疑念を吹き飛ばした。
選手層は薄く、けが人もいた。アイタナ・ボンマティは5か月の離脱から復帰したばかりだったため、この決勝ではベンチスタートとなった。 そこで、パホルやプテラスといった主軸が力を発揮する一方で、若手の台頭が急務だった。オスロの舞台では18歳のクララ・セラジョルディが中盤で先発し、その期待に応えた。終盤にはアイシャ・カマラも途中出場し、勝利を確実なものにした。
リーガF、スーペルコパ、コパ・デ・ラ・レイナに続き、CL制覇で有終の美を飾った。
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2位のリヨンにとって、好結果が不可欠だ
一方、UWCLで最多優勝を誇るリヨンにとっては残念な結果となった。同クラブは4年間優勝から遠ざかっている。 バルセロナなどの新興強豪が台頭し、リヨンが追い抜かれるとの声もあったが、それでも多くの専門家が今季もリヨンを優勝候補に挙げ続けた。実際、ヒラルデス新体制初年度のリヨンは国内3冠まであと1勝に迫る活躍を見せた。
しかしゴール前の決定力不足とバルサGKコールの好守に阻まれ、土曜日の試合では及ばなかった。スコアは接戦を反映していないが、大部分は互角だった。8度優勝のリヨンより、バルサの方が決定力があった。
リヨンは金曜のリーグ・アン決勝でパリFCを破り、王座を守らなければならない。一方のバルセロナはリーグ戦残り2試合ながら優勝確定。4冠という快挙達成で祝賀ムードが高まっている。