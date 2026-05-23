ノルウェーで行われた試合では、元バルセロナ監督ジョナタン・ヒラルデス率いるリヨンが好スタートを切った。14分、ウェンディ・ルナールのヘディングをGKがセーブ、リバウンドをリンジー・ヒープスが押し込み先制したかに見えた。しかしVARによりオフサイドの判定で得点は取り消された。

このシュートを止めたコルはこの後何度も好守を見せた。前半終了間際には、セルマ・バッハのカーブをかけたフリーキックを横移動で弾き出し、危機を救った。

前半はこれがハイライトの一つだった。リヨンはバルサの攻撃を巧みに封じ込め、プレスでリズムを崩した。それでもバルサは序盤、キャロライン・グラハム・ハンセンのパスからアレクシア・プテラスがシュートを放ったがわずかに外れ、エヴァ・パヨールのループシュートも枠を外れた。スペイン王者は後半、さらに調子を上げた。