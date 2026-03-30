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バルセロナが新たなゴールキーパー候補をリストアップしたが、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンの去就をめぐる問題は依然として未解決のままである
新たなナンバーワンを目指して
『AS』紙によると、バルセロナはゴールキーパー陣の大幅な刷新に向けた計画を立て始めており、将来的に先発が確実視されているのはガルシアただ一人となっている。デコが市場を精査する中、レアル・ソシエダ所属のレミロが新たなターゲットとして浮上した。 バスクのクラブは彼と2027年までの契約を結んでおり、高額な移籍金設定のため、今夏の移籍は困難と見られている。それでも同報道によれば、このゴールキーパーはカンプ・ノウへの移籍に関心を示しており、代理人はデコと接触しているという。2027年の移籍の方が理にかなっているようだが、予備的な話し合いは、クラブが新たな時代に向けて準備を進めていることを示唆している。
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退役軍人のジレンマを解決する
ハンス・フリック監督が直面する最も複雑な問題は、テル・ステーゲンを巡るものだ。今シーズン終了までジローナへレンタル移籍中のこのベテラン選手にとって、10年間にわたる不動の正ゴールキーパーとしての地位は終わりを告げた。2028年までの契約を残しているにもかかわらず、クラブ首脳陣は彼がトップレベルでプレーする時代は終わったと判断した。 しかし、怪我の多い経歴を持つこのGKの完全移籍先を見つけるのは困難を極めている。彼は以前から控え選手としての立場に苦悩しており、2016年にはクラウディオ・ブラボーの先発起用を拒否して最後通告を出したことで有名だ。とはいえ、昨夏の不和以来、関係は改善しており、バルセロナは彼が控えの役割を受け入れない場合、オファーが入ることを期待している。
薄れゆくワールドカップへの期待と怪我の悩み
テル・ステゲンは体調不良により出場機会が大幅に制限され、今シーズンはラ・リーガとコパ・デル・レイを合わせてわずか3試合、270分の出場にとどまっている。背中の手術から回復した後、ベンチ入りを続けたが、1月にジローナへレンタル移籍した。新天地ではリーグ戦2試合に出場したが、ハムストリングの負傷によりさらに7試合を欠場することになった。その結果、ワールドカップが近づくにつれ、代表入りへの見通しは薄れつつある。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は次のように述べた。「彼への敬意から、完全に可能性を否定はしないが、彼の全体的な状況を考慮すれば、その可能性は依然として極めて、極めて、極めて低い。」
ナゲルスマン監督はさらに次のように付け加えた。「彼はリハビリを加速させる必要がある。回復は順調で、痛みもほとんどない。少しは残っているが、時間がかかるものだ。彼はもう21歳ではなく、これまでに数試合をこなしている。今後の経過を見守るしかない。」
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緊急時の選択肢と若者に関する評価
このドイツ人選手の状況とは別に、バルセロナには、約200万ユーロの固定補償金を支払うことでシュチェスニーの契約を解除できる特約条項が設けられている。残留した場合、36歳の彼は頼もしい控えゴールキーパーとしての役割を果たすことになるだろう。 一方、デコは、アメリカU-21代表のディエゴ・コヘンといった有望なアカデミー出身選手を注視している。トップチームとリザーブチームの間で2シーズンにわたりプレーしてきたこの若者は、近いうちにトップチームでの定位置を勝ち取ると期待されている。さらに、イニャキ・ペーニャは現在エルチェに2029年まで在籍しているが、クラブは新シーズン開幕前に資金調達のため彼を売却する見込みだ。