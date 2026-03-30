バルセロナが新たなゴールキーパー候補をリストアップしたが、マルク＝アンドレ・テル・ステゲンの去就をめぐる問題は依然として未解決のままである

テル・ステゲンは体調不良により出場機会が大幅に制限され、今シーズンはラ・リーガとコパ・デル・レイを合わせてわずか3試合、270分の出場にとどまっている。背中の手術から回復した後、ベンチ入りを続けたが、1月にジローナへレンタル移籍した。新天地ではリーグ戦2試合に出場したが、ハムストリングの負傷によりさらに7試合を欠場することになった。その結果、ワールドカップが近づくにつれ、代表入りへの見通しは薄れつつある。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は次のように述べた。「彼への敬意から、完全に可能性を否定はしないが、彼の全体的な状況を考慮すれば、その可能性は依然として極めて、極めて、極めて低い。」

ナゲルスマン監督はさらに次のように付け加えた。「彼はリハビリを加速させる必要がある。回復は順調で、痛みもほとんどない。少しは残っているが、時間がかかるものだ。彼はもう21歳ではなく、これまでに数試合をこなしている。今後の経過を見守るしかない。」