バルセロナが完全移籍の再考を余儀なくされる中、マーカス・ラッシュフォードの去就が不透明に

ここ数ヶ月、ラッシュフォードがスペインへの完全移籍を果たすのは既定路線のように思われていた。しかし、交渉が一時中断していることは、重要な夏の移籍市場を控えて、クラブが選択肢を広く残していることを示唆している。

スポーツ部門が持続可能な長期的な再建を優先する中、ラッシュフォードは不安定な立場に置かれている。バルセロナの財政的余裕が劇的に改善されない限り、このフォワードは他の選択肢を検討せざるを得なくなる可能性があり、マンチェスター・ユナイテッドは今夏の完全移籍を視野に入れていると報じられている。