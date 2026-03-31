(C)Getty Images
翻訳者：
バルセロナが完全移籍の再考を余儀なくされる中、マーカス・ラッシュフォードの去就が不透明に
カンプ・ノウで厳しい財政状況が現実のものとなる
バルセロナがラッシュフォードの完全移籍を目指していた動きは大きな壁にぶつかり、クラブは移籍交渉全体を一時停止したと報じられている。28歳のラッシュフォードはハンジ・フリック監督の下でレギュラーの座を確立しているものの、クラブの厳しい財政状況により、完全移籍は延期を余儀なくされた。 『SPORT』紙によると、カタルーニャの巨人はこの移籍の実現可能性を再検討した。以前には移籍の枠組みが整っていたものの、スポーツ部門はさらなる財政不安を招くリスクを避けるため、移籍を一時停止することを決定した。
- Getty
サラリーキャップという障壁
バルセロナにとっての最大の課題は、マンチェスター・ユナイテッドと合意した3000万ユーロの買い取りオプションではない。彼の経歴を考えると、この金額は比較的控えめなものと見なされているからだ。むしろ、最大の障壁は依然としてラッシュフォードの巨額の年俸要求にある。 クラブは当初、ラ・リーガの厳しい規制を回避するための独創的な解決策を模索し、コストを分散させるために2030年まで続く長期契約を計画していた。しかし、イングランド代表選手が給与の調整に前向きであるにもかかわらず、現在の財政的制約下では、その金額を予算に組み込むことは依然として困難である。
採用方針の転換
当面の財政的な課題に加え、バルセロナの選手獲得戦略全体において、明らかな転換が見られるようだ。『Sport』紙はまた、クラブ首脳陣が、即戦力としての活躍と長期的な転売価値の両方を兼ね備えた若手選手の獲得に、ますます重点を置いていると報じている。残りの予算の大部分を、高額年俸の28歳の選手に充てることは、クラブを困難な妥協を強いられる事態に追い込む可能性がある。
- Getty Images Sport
マンチェスター・ユナイテッドのFWに不透明感が漂っている
ここ数ヶ月、ラッシュフォードがスペインへの完全移籍を果たすのは既定路線のように思われていた。しかし、交渉が一時中断していることは、重要な夏の移籍市場を控えて、クラブが選択肢を広く残していることを示唆している。
スポーツ部門が持続可能な長期的な再建を優先する中、ラッシュフォードは不安定な立場に置かれている。バルセロナの財政的余裕が劇的に改善されない限り、このフォワードは他の選択肢を検討せざるを得なくなる可能性があり、マンチェスター・ユナイテッドは今夏の完全移籍を視野に入れていると報じられている。