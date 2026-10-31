バルセロナがアラベスに快勝し、パリ・サンジェルマン戦とレアル・マドリー戦の敗戦を払拭した。 フリック監督率いるチームはアラベスを6-1で圧倒し、前半のうちに勝負を決めた。8分、フェルミン・ロペスのアシストからラフィーニャが先制。23分にはラミン・ヤマルのパスを受けたフェルミンが2点目を奪った。41分、再びフェルミンのアシストからラフィーニャがこの日2点目を決めると、前半アディショナルタイムにはカンセロのアシストでラミン・ヤマルが4-0とした。後半には、このスペイン人の才能が64分にガブリエウ・ジェズスのパスから5点目も記録。81分にはロドリのアシストからゴードンが6点目を決めた。アラベスは84分、ディアスが一矢を報いるゴールを挙げた
Getty Images Sport
翻訳者：
バルセロナが圧巻のパフォーマンス。アラベスに6-1で勝利し、首位に。フリック率いるチームは11試合で46ゴール
得点記録
バルセロナはこれでラ・リーガの首位に返り咲き、2位アトレティコ・マドリーに勝ち点2差、レアル・マドリーに同6差をつけた。得点数も驚異的だ。11試合で実に46ゴールを挙げており、まさにゴールを量産している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。