バルセロナがアラベスに快勝し、パリ・サンジェルマン戦とレアル・マドリー戦の敗戦を払拭した。 フリック監督率いるチームはアラベスを6-1で圧倒し、前半のうちに勝負を決めた。8分、フェルミン・ロペスのアシストからラフィーニャが先制。23分にはラミン・ヤマルのパスを受けたフェルミンが2点目を奪った。41分、再びフェルミンのアシストからラフィーニャがこの日2点目を決めると、前半アディショナルタイムにはカンセロのアシストでラミン・ヤマルが4-0とした。後半には、このスペイン人の才能が64分にガブリエウ・ジェズスのパスから5点目も記録。81分にはロドリのアシストからゴードンが6点目を決めた。アラベスは84分、ディアスが一矢を報いるゴールを挙げた