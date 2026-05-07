カタルーニャで歴史的な夜が幕を開ける。バルセロナはレアル・マドリード戦に勝てばスペイン王者が確定する。 現在11ポイント差の首位で、日曜に勝てば2025-26ラ・リーガ王者が確定する。MARCAによると、バルセロナはクラシコで優勝を決めたことがない。

改装されたホームでは期待が高まる。2023年3月、レアルは同スタジアムでシャビ率いるバルサに1-2で敗れた。 現在はハンジ・フリック監督が采配を振るい、決定的勝利への期待が高まっている。引き分けでも優勝は確定するが、クラブは国内での圧倒的優位を示すため、勝利を狙う。