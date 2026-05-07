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バルセロナがレアル・マドリードとの「エル・クラシコ」でラ・リーガ優勝の歴史を塗り替えるには
運命との出会い
カタルーニャで歴史的な夜が幕を開ける。バルセロナはレアル・マドリード戦に勝てばスペイン王者が確定する。 現在11ポイント差の首位で、日曜に勝てば2025-26ラ・リーガ王者が確定する。MARCAによると、バルセロナはクラシコで優勝を決めたことがない。
改装されたホームでは期待が高まる。2023年3月、レアルは同スタジアムでシャビ率いるバルサに1-2で敗れた。 現在はハンジ・フリック監督が采配を振るい、決定的勝利への期待が高まっている。引き分けでも優勝は確定するが、クラブは国内での圧倒的優位を示すため、勝利を狙う。
- AFP
歴史的な「クラシコ」勝利記録への挑戦
今週末のホームでのエル・クラシコは、リーガ優勝だけでなく、歴史的な対戦成績でも節目の試合となる。現在、公式戦はマドリード106勝、バルセロナ105勝。バルサが勝てば通算成績が並び、長年の差を埋めるまたとない機会になる。
ホームの勢いはバルサにある。フリック監督の下、スポティファイ・カンプ・ノウは堅固な要塞と化し、ホーム無敗を維持。改修中の17試合でも17勝52得点9失点と、守備と攻撃の両面で欧州屈指のホームチームを示している。
レアル・マドリードのアウェイでの苦戦
バルセロナがホームで完璧な試合運びをする一方、レアル・マドリードはアウェイで苦戦している。ベルナベウを離れると脆さが目立ち、今季アウェイ戦の半分近くで勝ち点を落としている。アルバロ・アルベロア監督率いるチームは17試合で3敗4分け。この不振が、バルセロナに首位での圧倒的リードを許した。
さらにバルサは心理面でも優位だ。今季スーパーカップ決勝で既にマドリードを破り、勝利の味を知っている。内部情報によると、マドリードのロッカールームは緊張しており、バルサは好機と見る。バルサは2023年10月以来、ホームでのクラシコで敗れておらず、この大一番で連勝を止めるつもりはない。
- AFP
モザイクと、形になりつつあるお祝い
優勝記念にバルセロナは壮大な演出を計画中だ。MARCA紙によると、選手たちがトンネルから出てくるときに巨大モザイクアートで迎えるなど、過去の伝説戦のような威圧感を再現する狙い。チケットは市内でも最も入手困難で、歴史的瞬間に立ち会おうとするファンが殺到している。
試合が予想通り進めば街は祝祭ムードに包まれるが、公式パレードは5月11日（月）に予定されている。フリック監督と選手たちは、90分間の戦いに集中し、マドリードの“引き立て役”になることを避けたい。