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バルセロナがリオネル・メッシを祝福。インテル・マイアミのスターがスペインの権威ある賞を受賞。
メッシの伝説的なキャリアが称賛される
アストゥリアス王女賞の審査委員会は、スポーツ史上最高の選手之一と評価されるメッシのキャリアを公式に称えた。38歳のメッシは今もサッカー界をリードしており、この賞は彼の卓越した業績と、ピッチ外の大きな影響力を讃えている。
審査委員会は公式文書で、彼の「並外れた才能とキャリア、恵まれない子どもの教育・医療アクセス向上への継続的な慈善活動」を強調。委員長を務めたパラリンピック選手テレサ・ペラレスやAS紙編集局長ホセ・フェリックス・ディアスらは、「一貫性、謙虚さ、集団精神への献身」を通じて世界から尊敬を集めてきたと結んだ。
バルセロナがクラブ史上最高のレジェンドを追悼している。
バルセロナは、クラブの象徴であるメッシの功績をいち早く称えた。メッシはラ・マシア育ちで、カンプ・ノウで多数のタイトルを獲得し、クラブを黄金時代へ導いた。 在籍中、UEFAチャンピオンズリーグ4回、ラ・リーガ10回、コパ・デル・レイ7回制した。バルサの歴史は、彼の8度のバロンドールと数々の得点記録と切り離せない。
クラブは公式声明で「リオネル・メッシ、2026年アストゥリアス王女賞（スポーツ部門）受賞おめでとうございます。バルサでの伝説的功績と成功の道のりは、あなたの並外れたキャリアにふさわしい称賛です」と祝福した。
国際的な支配力とワールドカップの遺産
クラブでの歴史的成功に加え、この賞はアルゼンチン代表でのメッシの最高峰の功績も反映している。2022年ワールドカップ優勝でトロフィーコレクションを完成させ、同世代の象徴としての地位を確固たるものにした。2度のコパ・アメリカ制覇と合わせ、彼の国際的評価はヨーロッパでの成果と同等に達した。また、ローレウス「年間最優秀スポーツマン賞」も受賞している。
主催者は「サッカー史上最多タイトルを持つメッシは、ピッチでの模範的な姿勢で世界中の尊敬と称賛を得ている」と語った。
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スポーツ界の偉人リストに名を連ねる
この栄誉により、メッシはスポーツ界の錚々たる歴代受賞者の仲間入りを果たした。過去の受賞者にはラファエル・ナダル、ミハエル・シューマッハ、カール・ルイス、2010年ワールドカップ優勝のスペイン代表チームがいる。個人で受賞したサッカー選手は、2012年のイケル・カシージャスとシャビ・エルナンデス以来初めてだ。