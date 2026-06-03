バルセロナがリオネル・メッシを祝福。インテル・マイアミのスターがスペインの権威ある賞を受賞。

アストゥリアス王女賞の審査委員会は、スポーツ史上最高の選手之一と評価されるメッシのキャリアを公式に称えた。38歳のメッシは今もサッカー界をリードしており、この賞は彼の卓越した業績と、ピッチ外の大きな影響力を讃えている。

審査委員会は公式文書で、彼の「並外れた才能とキャリア、恵まれない子どもの教育・医療アクセス向上への継続的な慈善活動」を強調。委員長を務めたパラリンピック選手テレサ・ペラレスやAS紙編集局長ホセ・フェリックス・ディアスらは、「一貫性、謙虚さ、集団精神への献身」を通じて世界から尊敬を集めてきたと結んだ。



