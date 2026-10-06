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バルセロナがラフィーニャを引き留め、さらに驚きの新契約を2件準備へ
バルセロナで相次ぐ新契約更新
バルセロナは、ハンジ・フリック監督のチームの中核確保に向けて素早く動いている。カタルーニャのクラブはハフィーニャとの新たな長期契約締結に成功し、このブラジル人FWは、今季の見事なスタートを受けて2030年6月まで将来を託すことになった。ここまで8試合で14ゴールを記録している。
契約延長はこのFWだけではない。バルサはハムザ・アブデルカリムとの新契約もまとめており、高く評価されるラ・マシア出身のシャビ・エスパルトとマルク・ベルナルとの交渉も、報道によれば順調に進展し、前向きな決着に向かっている。
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デコ、さらに2件の重要な取引成立を目指す
複数の大型契約が成立に近づく中、スポーツディレクターのデコは、すでに次に契約延長を打診する選手たちを特定している。『Mundo Deportivo』によると、次にクラブから報われる見通しなのはマルティンとファリナスの2人だ。
両選手の現行契約は2028年6月までとなっている。だが、バルセロナはそれぞれの契約が来夏に残り1年の状況へ入る前に、迅速にその去就を整理することを強く望んでいる。デコはチームの将来を先回りして管理し、不必要な契約問題を避けたい考えだ。
マルティン、新たな守備的役割で輝く
マルティンは今季のカタルーニャで最大級のサプライズの一人となっている。本職は左SBだが、守備の中央へのコンバートにも難なく対応し、パウ・クバルシと並ぶ欠かせない先発選手となった。
この若きDFのポジション変更の成功はフリックを大いに納得させており、同監督は今や彼をCBの信頼できる選択肢として見ている。新契約交渉はまだ初期段階にあるものの、クラブはトップレベルのフットボールへの見事な適応を受け、長期的な引き留めを優先事項と考えている。
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フリック、多才なファリナスに信頼を寄せる
ファリナスは波乱含みの夏を過ごした。移籍市場終盤には、ジローナへの移籍が実現間近だったものの、バルセロナによって凍結された。20歳のMFは最終的に残留し、フリックの下でプレシーズンを完走。現在は、自身の第一チーム内での地位向上が契約内容に反映されるよう、代理人がデコと会談している。
ファリナスは今季まだ出場していない唯一のトップチーム登録選手ではあるが、指揮官はその万能性を高く評価し続けている。フリックは最近、この若手を称賛し、必要な際には右SBでも難なくプレーできる能力に言及していた。
「ブライアンにはプレシーズンで本当に驚かされた。素晴らしい選手で、とても才能がある」とフリックはメディアに説明した。「コンディションは非常に良く、100パーセントの状態だ。自分の役割にも、こなせるさまざまなポジションにも非常に献身的だ」
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