ファリナスは波乱含みの夏を過ごした。移籍市場終盤には、ジローナへの移籍が実現間近だったものの、バルセロナによって凍結された。20歳のMFは最終的に残留し、フリックの下でプレシーズンを完走。現在は、自身の第一チーム内での地位向上が契約内容に反映されるよう、代理人がデコと会談している。

ファリナスは今季まだ出場していない唯一のトップチーム登録選手ではあるが、指揮官はその万能性を高く評価し続けている。フリックは最近、この若手を称賛し、必要な際には右SBでも難なくプレーできる能力に言及していた。

「ブライアンにはプレシーズンで本当に驚かされた。素晴らしい選手で、とても才能がある」とフリックはメディアに説明した。「コンディションは非常に良く、100パーセントの状態だ。自分の役割にも、こなせるさまざまなポジションにも非常に献身的だ」