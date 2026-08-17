ビジャレアルもまた、FIFAの連帯貢献金のかなりの割合を受け取ることになる。イエロー・サブマリンは、この才能あるMFを重要な5シーズンにわたって擁し、その内訳は下部組織での2シーズンとトップチームでの3シーズンだった。ロドリは2018年にビジャレアルからアトレティコへ復帰し、そのわずか1年後に非常に高額な移籍でシティへと去っていた。

そして今、スペイン代表がカタルーニャへ向かう準備を進める中、かつての所属クラブは、まったく予想外の現金収入が入る可能性にほくそ笑んでいる。