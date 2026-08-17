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バルセロナがマンチェスター・シティのスター、ロドリ獲得に近づく中、アトレティコ・マドリーとビジャレアルに数百万の棚ぼたへ
バルセロナ、ロドリ獲得で大型契約に合意
バルセロナとマンチェスター・シティは、スペイン代表ロドリの大型移籍を巡って原則合意に達した。30歳のMFは、この夏の大型契約でカタルーニャの名門に加わる見通しだ。報道によれば、移籍金の総額は固定分として当初6500万ユーロ（5500万ポンド）で、さらに成果に応じたボーナス1000万ユーロ（850万ポンド）が加わるという。
ただ、この差し迫った移籍によって金銭的な恩恵を受けるクラブはマンチェスター・シティだけではない。FIFAの連帯貢献金制度の規定により、アトレティコとビジャレアルも相応の分配金を受け取る見通しだ。『Mundo Deportivo』が伝えている。
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アトレティコ、連帯貢献金の支払いを確保
国際移籍における連帯貢献金制度では、12歳から23歳までの間に選手の育成に関わった各クラブに対し、移籍金の5％が分配されることになっている。ロドリが17歳で退団するまで、下部組織で育成の上で重要な7年間を過ごしたアトレティコには、当初の固定移籍金分だけでも少なくとも160万ユーロ（130万ポンド）が保証される。契約に盛り込まれた変動条項を選手がすべて達成した場合、その金額は200万ユーロ（170万ポンド）に達する可能性が十分にある。MFの最初のユースクラブであるラージョ・マハダオンダは、ロドリが11歳で同クラブの育成組織を離れていたため、今回の分配金を一切受け取れない。
ビジャレアルが取り分を確保
ビジャレアルもまた、FIFAの連帯貢献金のかなりの割合を受け取ることになる。イエロー・サブマリンは、この才能あるMFを重要な5シーズンにわたって擁し、その内訳は下部組織での2シーズンとトップチームでの3シーズンだった。ロドリは2018年にビジャレアルからアトレティコへ復帰し、そのわずか1年後に非常に高額な移籍でシティへと去っていた。
そして今、スペイン代表がカタルーニャへ向かう準備を進める中、かつての所属クラブは、まったく予想外の現金収入が入る可能性にほくそ笑んでいる。
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正式な移籍発表を待つ状況だ
ロドリのカンプ・ノウ移籍という大型移籍をめぐる最終的な細部の詰めは現在、水面下で進められており、まもなくクラブから正式発表が行われる見込みだ。バルセロナのハンジ・フリック監督は、国内と欧州で非常に厳しいシーズンを前に、この経験豊富なMFを自身の先発構想に組み込むことを強く望んでいるはずだ。
一方で、アトレティコとビジャレアルは、それぞれの支払いを心待ちにしている。この追加資金は、移籍市場がついに閉幕する前に今夏の補強を完了させたい両クラブにとって、歓迎すべき後押しとなるだろう。
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