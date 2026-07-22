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バルセロナがマンチェスター・シティとブラジル代表のスター、ケロリンの獲得で合意。女子サッカー史上3番目の高額移籍。
ケロリン、マンチェスター・シティからバルセロナへ移籍が成立
バルサがケロリンに関心を持っていることは、今月初めにジャーナリストのビクトリア・レイテ氏が初めて報じた。バルサは2度のオファーを拒否され、2度目は2022年夏にイングランド代表キーラ・ウォルシュ獲得時に支払った40万ポンド（47万ドル）を上回る金額だった。この額はバルサ女子チームの過去最高移籍金だった。
その後、Sport紙はケロリンの契約に100万ユーロ（85万7,000ポンド／114万ドル）超の違約金条項があり、バルセロナが支払えなかったと伝えた。しかし、両クラブが合意点を探っていると報じられた。 その後、レイテ記者は移籍金が150万ユーロ（約128万ポンド／170万ドル）で合意したと伝えた。この額は女子サッカー史上2番目の高額で、ロンドン・シティ・ライオネスのグレース・ゲヨロに次ぎ、チェルシーのアリッサ・トンプソンと並ぶ。ブラジル代表のスターは今週、カタルーニャで4年契約にサインする予定だ。
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マンチェスター・シティが断れないほど魅力的なオファー
ケロリンは昨季マンチェスター・シティで14得点を直接関与し、チームは10年ぶりリーグ制覇。
これは2025年1月にノースカロライナ・カレッジから移籍して初めてのフルシーズンでの成果だった。2028年夏まで契約が残っており、まだ26歳と将来性もあるため、シティが今夏放出するとは考えにくかった。
それでも、この移籍がもたらす経済効果は大きく、フォワード陣が充実しているシティにとっては特に魅力的だ。 さらに今夏はイングランド代表のベス・ミードも加入した。仮にケロリンが退団し、追加の補強が必要と判断しても、移籍市場は依然として長く、移籍金で新たな選手を獲得する余裕がある。
プテラスとパラリュエロの退団で、攻撃陣の補強が必要だ。
ケロリンの加入はバルサにとって不可欠だ。クラブはこの夏、攻撃の主力数名を失った。2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテラスはロンドン・シティ・ライオネッスへ、チャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げたサルマ・パラリュエロも新契約提示にもかかわらずフリーで退団した。
それでもクラウディア・ピナ、エヴァ・パヨル、キカ・ナザレス、新契約を結んだキャロライン・グラハム・ハンセンらが健在で、シドニー・シェルテンライプやヴィッキー・ロペスといった若手も台頭している。
それでも、今夏は若手を中心に補強した欧州王者にとって、試合の流れを変えられる経験豊富なケロリンの加入は、頂点を維持するために不可欠だ。
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ケロリンの移籍はバルサの重要な契約更新に影響を与えるか？
とはいえ、バルサがケロリンに支払う移籍金には疑問の声も上がっている。女子サッカーの移籍金は急上昇しており、彼女がまだ2年契約を残していたことを踏まえると、バルサがブラジル代表に高額を払ったとしても驚くべきではない。 とはいえ、バルサは近年財政難に直面している。昨夏にはFFP遵守のため、トップチームのスターやアカデミーの有望株を多数放出したばかりだ。
今季はパトリ・ギジャロ（2027年まで）やエヴァ・パヨル、エスメ・ブルグツなど、重要な契約更新が控えている。
今夏、プテラス、パラユエロ、マピ・レオン、オナ・バトレが相次いでフリーで退団したばかりであるバルサは、来夏も同様の損失を避けたい。ケロリンの加入が目前に迫っているにもかかわらず、クラブはこれらの契約更新に充てる資金確保に注力するだろう。
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