バルセロナがマンチェスター・シティとブラジル代表のスター、ケロリンの獲得で合意。女子サッカー史上3番目の高額移籍。

ケロリンは昨季マンチェスター・シティで14得点を直接関与し、チームは10年ぶりリーグ制覇。

これは2025年1月にノースカロライナ・カレッジから移籍して初めてのフルシーズンでの成果だった。2028年夏まで契約が残っており、まだ26歳と将来性もあるため、シティが今夏放出するとは考えにくかった。

それでも、この移籍がもたらす経済効果は大きく、フォワード陣が充実しているシティにとっては特に魅力的だ。 さらに今夏はイングランド代表のベス・ミードも加入した。仮にケロリンが退団し、追加の補強が必要と判断しても、移籍市場は依然として長く、移籍金で新たな選手を獲得する余裕がある。