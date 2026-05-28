アトレティコ首脳陣の反対にもかかわらず、同選手が「ブラウグラナ」のユニフォームを着たいという強い願望が、バルセロナにとって大きな追い風となっている。アルバレスは49試合で20ゴールを記録したばかりだが、フリック監督の下で新たな挑戦に意欲を燃やしている。

アーセナルやパリ・サンジェルマンも興味を示したが、本人はバルセロナ一本に絞っているという。この状況にアトレティコのスポーツディレクター、マテウ・アレマニは数千万ユーロの移籍金を求めるしかないとしている。