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バルセロナがフリアン・アルバレスへ正式オファー準備。アトレティコ・マドリードのスターはアーセナルとPSGを拒否し、カンプ・ノウへの移籍夢を追う。
フリック監督、カンプ・ノウでの攻撃力強化を要求
フリック監督はバルセロナを欧州の頂点へ戻すため、本腰を入れている。すでにニューカッスルからアンソニー・ゴードンを基本7000万ユーロ＋変動報酬で獲得したが、さらに補強が必要だと明言。得点を重ね、来季チャンピオンズリーグで優勝争いをするには攻撃陣の強化が最優先だと考える。
退団するレヴァンドフスキの穴を埋めるには総合的な補強が必要だと考え、マルカ紙によると、バルサは2人目の大型補強としてアルバレスを最優先ターゲットに据えている。
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フリアン・アルバレス、アトレティコ退団を強く希望
アトレティコ首脳陣の反対にもかかわらず、同選手が「ブラウグラナ」のユニフォームを着たいという強い願望が、バルセロナにとって大きな追い風となっている。アルバレスは49試合で20ゴールを記録したばかりだが、フリック監督の下で新たな挑戦に意欲を燃やしている。
アーセナルやパリ・サンジェルマンも興味を示したが、本人はバルセロナ一本に絞っているという。この状況にアトレティコのスポーツディレクター、マテウ・アレマニは数千万ユーロの移籍金を求めるしかないとしている。
アトレティコ、エースにクラブ記録の移籍金を要求
ロス・ロヒブランコスは看板選手を安価で放すつもりはない。報道では、メトロポリターノの経営陣は1億5000万ユーロ未満のオファーには応じないという。この高額評価は、アルバレス級ストライカーの代替が市場で見つかりにくい現状を反映している。
ただし、バルセロナがトップ選手をトレードに含めれば移籍金減額の余地がある。夏の移籍市場を前に、バルサのデコ氏とアレマニ氏の駆け引きは激化すると見られる。アルヴァレスは、カタルーニャへの夢の移籍を待ちながら主導権を握っている。
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財務上の小細工と1対1のルール
バルセロナの財政は依然として監視下にあるが、クラブ幹部は収支が均衡し始め、6月30日までにラ・リーガの「支出1対1ルール」に復帰できると主張している。スポティファイ・カンプ・ノウのVIPボックスの評価額や試合日収益の増加などで資金を確保している。
高年俸選手の放出や商業活動で資金を捻出し、ゴードンとアルバレスの獲得も視野に入れている。デコは代理人と繰り返し交渉し、アルゼンチン人FWの契約がラ・リーガの財政ルール内に収まるよう調整している。