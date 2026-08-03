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バルセロナがフェラン・トーレスの将来を巡ってPSGに警告 ハンジ・フリックが移籍に関する決断下す
フリックはトーレスを不可欠な戦力と考えている
ハンジ・フリック監督は来季に向けた構想の中にトーレスを組み込んでおり、26歳の同選手を自身の戦術システムに不可欠な存在と見なしている。クラブ関係者はFWの立場について明確な姿勢を示しており、トーレスは売りに出されていないと強調している。『Mudo Deprotivo』が伝えた。
クラブが元マンチェスター・シティの同選手を重視していることは、契約延長を提示する計画からも裏付けられている。慌ただしい夏の移籍市場が9月に閉幕した後、バルセロナ首脳陣は選手側の代理人と新契約について協議する意向だ。これは、契約延長となれば当初の移籍契約に盛り込まれた特定の条項が発動し、バルサがマンチェスター・シティに約800万ユーロの追加金を支払う必要が生じるにもかかわらずである。
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PSGの関心に強い拒否 प्रतिक्रिया
トーレスとPSGを結びつける噂はここ最近で強まっており、一部報道では、このFWが今夏にフランスの首都へ移籍することをすでに決意していたとまで伝えられている。しかし、バルセロナは強気の姿勢を崩しておらず、正式なアプローチは同選手を引き留めたいという意向を変えるものではないとの立場を維持している。
さらに、新たなストライカーの加入があったとしても、それが直ちにトーレスのカンプ・ノウでの将来の終わりを意味するわけではない。バルセロナは前線強化に向けた最優先ターゲットとしてアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスをリストアップしている。アルゼンチン代表は、あの有名な青とえんじのユニフォームに袖を通すことを望んでいるためだ。ただし、アトレティコは交渉相手として非常に手ごわいことで知られ、とりわけラ・リーガの直接のライバルに売却することには消極的である。
ワールドカップ祝賀のさなかでの選手の沈黙
選手サイドでは、計算された沈黙が続いている。フェランの関係者は、現在の休暇期間を尊重し、将来に関する詳細には踏み込まないことを選んでいる。FWは現在、厳しくも成功に終わった夏を終えて心身を休めており、その夏には スペインのワールドカップ優勝に貢献した。
実際、バルセロナはこのFWが8月12日までトレーニングに復帰しないと見込んでいる。これは、大会で上位進出を果たした他のスペイン代表選手たちと同じ日程である。それまでは、トーレスはバルセロナの選手であるというのが公式見解のままだ。
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退団の可能性があるシナリオとクラブの姿勢
現時点でクラブはオファーを受け付けていないものの、トーレスを移籍市場に出すことになるのは1つのケースだけだと認識している。クラブ内部の情報筋によれば、彼自身がこの8月に売却を求めた場合にのみ、移籍に向けて市場に出されることになる。現時点で、選手側はそのような要求を一切していない。仮に退団希望を表明した場合、バルセロナ首脳陣は高額な移籍金を得られる利点と、望まぬ形で選手を引き留める競技面でのリスクを天秤にかけることになる。
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