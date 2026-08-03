トーレスとPSGを結びつける噂はここ最近で強まっており、一部報道では、このFWが今夏にフランスの首都へ移籍することをすでに決意していたとまで伝えられている。しかし、バルセロナは強気の姿勢を崩しておらず、正式なアプローチは同選手を引き留めたいという意向を変えるものではないとの立場を維持している。

さらに、新たなストライカーの加入があったとしても、それが直ちにトーレスのカンプ・ノウでの将来の終わりを意味するわけではない。バルセロナは前線強化に向けた最優先ターゲットとしてアトレティコ・マドリーのフリアン・アルバレスをリストアップしている。アルゼンチン代表は、あの有名な青とえんじのユニフォームに袖を通すことを望んでいるためだ。ただし、アトレティコは交渉相手として非常に手ごわいことで知られ、とりわけラ・リーガの直接のライバルに売却することには消極的である。