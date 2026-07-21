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バルセロナがフェネルバフチェ加入前のグリーンウッド獲得を検討していた
Deco社内での協議
『Sport』紙によると、バルセロナは夏の移籍市場初期、デコ・ディレクター率いるスポーツ部門がグリーンウッドを候補に挙げた。
ハンス・フリック監督の下で攻撃陣を強化するため、スカウトチームは得点力と創造性のある選手を精査。デコ氏らはチームにフィットする現実的な選択肢を見つけるため、たゆまぬ努力を重ねていたという。
近年、バルサは移籍市場で工夫が求められており、最終決定前に多くの選手を精査する。グリーンウッドはスポーツ面では低コストで高リターンとされ、クラブは彼の状況を注視していた。
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マルセイユでの実り多い期間
グリーンウッドが最終候補に選ばれたのは、フランスでの成功期間を経てのことだった。彼はピッチ上でプロとしての評価を回復した。
24歳の彼はスタッド・ヴェロドロームでプレーした期間、公式戦81試合で48得点を挙げるなど高い決定力を示した。
直近のリーグ・アンフルシーズンでは26ゴール11アシストを記録。サイドに張っても中央に絞っても機能する戦術的柔軟性が、フリック監督のシステムに最適と評価された。
物議を醸す移籍候補
グリーンウッドがバルサのユニフォームを着る可能性は、サポーターやサッカー界で大きな議論を呼んだだろう。バルセロナは「More Than a Club」を掲げ、スポーツ成果だけでなく社会的責任と倫理も重視している。
バルセロナは代わりに、長期ビジョンに合う欧州の伝統的ターゲットに集中した。その結果、ニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンとボルシア・ドルトムントのドイツ代表カリム・アデイエミの獲得に成功した。
この2人の加入でフリック監督が求めるスピードと決定力が補われ、グリーンウッドを巡る外部的な問題も回避できた。
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フェネルバフチェへの最終移籍
カンプ・ノウへの移籍が消えた元マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身FWは、7月にトルコのフェネルバフチェへ完全移籍した。移籍金は約4,000万ユーロで4年契約。
この移籍は、オールド・トラッフォードでのキャリアに終止符を打った一連の出来事から距離を置こうとする彼の試みの新章となる。バルセロナは調査段階では獲得を真剣に検討したが、現在は他の攻撃陣の補強に満足している。グリーンウッドの獲得を見送った決定は、カタルーニャではクラブのアイデンティティにとって正しい判断だと見なされている。
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