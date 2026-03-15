バルセロナがバストーニを獲得したい理由：フリック監督の要望と最初の接触

バルセロナは今夏、クリステンセンとアラウホが退団する可能性があるため、守備陣の複数の選手を入れ替える見込みだ。そのため、クラブ首脳陣は複数の候補を検討しており、前述の通り、その中にはバストーニの名前も挙がっている。インテル所属のこのセンターバックは、主要な獲得ターゲットの一人として注目されている。首脳陣は、同ポジションの選手の中でビルドアップの局面において欧州屈指の能力を持つと評価しており、フリック監督率いるチームは「ビルドアップからの攻撃」を重視しているからだ。 さらに、彼はバルサ内部で誰もが賛同する名前であり、監督もスポーツディレクターのデコもその獲得に確信を持っている。