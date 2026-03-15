シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは夏の移籍市場に向けた計画を立て始めており、バルセロナでは特に守備陣の補強に注目が集まっている。 同クラブが夏の補強候補としてリストアップしている選手の中には、インテル所属でガットゥーゾ監督率いるイタリア代表のレギュラーである、1999年生まれのアレッサンドロ・バストーニの名前も挙がっている。スペイン紙『スポルト』の報道によると、バルサは交渉の余地があるかどうかを探るため、すでに予備的な打診を行っているとのことで、この移籍市場に関する噂はネラッズーリのファンを不安にさせている。
Getty Images/Calciomercato
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バルセロナがバストーニを獲得したい理由：フリック監督の要望と最初の接触
バルセロナへの攻撃？その背景にある理由
バルセロナは今夏、クリステンセンとアラウホが退団する可能性があるため、守備陣の複数の選手を入れ替える見込みだ。そのため、クラブ首脳陣は複数の候補を検討しており、前述の通り、その中にはバストーニの名前も挙がっている。インテル所属のこのセンターバックは、主要な獲得ターゲットの一人として注目されている。首脳陣は、同ポジションの選手の中でビルドアップの局面において欧州屈指の能力を持つと評価しており、フリック監督率いるチームは「ビルドアップからの攻撃」を重視しているからだ。 さらに、彼はバルサ内部で誰もが賛同する名前であり、監督もスポーツディレクターのデコもその獲得に確信を持っている。
バルセロナのその他の目標
前述の通り、バルセロナが注目しているのはバストーニだけではない。 インテル所属のこのディフェンダーは、ビルドアップに適した理想的な選手の一人としてフリック監督に高く評価されているが、クラブ首脳陣は他にも複数の選手を検討している。特に注目されているのは、マンチェスター・シティの2002年生まれ、ヨスコ・グヴァルディオルと、スポルティング・リスボンの2001年生まれ、ゴンサロ・イナシオだ。 守備陣の若返りを目指していることを考慮すれば、補強が1人にとどまらない可能性も排除できない。
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