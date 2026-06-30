バルサでは今夏、複数の契約が満了となる予定だった。アレクシア・プテラス、マピ・レオン、オナ・バトレの退団はシーズン終了前に正式発表され、ファンに別れを告げた。しかしパラユエロの去就は依然不透明だった。 女子部門ディレクターのマルク・ビベスは4月、地元ラジオ局「3Cat」でバルサがパラユエロの残留を望んでいると明言。その後2か月間、交渉に関する報道が相次いだ。

さらにチャンピオンズリーグ決勝で22歳の彼女が示した活躍が影響を強めた。 彼女は試合終盤に2得点を挙げ、スコアを2-0から4-0とし、バルサの4度目のUWCL制覇を決定づけた。この活躍はトップクラブの注目を高めた。

『The Athletic』によると、パラユエロの要求年俸は100万ポンドだったが、バルサの提示額は及ばず、火曜日に退団が発表された。 クラブは声明で「この4シーズン、バルサのユニフォームを着て献身的に戦ったパラリュエロに感謝する。彼女の今後の活躍を願っている」と発表した。