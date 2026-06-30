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バルセロナがチャンピオンズリーグのヒーロー、サルマ・パラリュエロの退団を正式発表した。アーセナル、チェルシー、リヨンが関心を示していた。
公式発表：サルマ・パラリュエロがバルセロナを退団
バルサでは今夏、複数の契約が満了となる予定だった。アレクシア・プテラス、マピ・レオン、オナ・バトレの退団はシーズン終了前に正式発表され、ファンに別れを告げた。しかしパラユエロの去就は依然不透明だった。 女子部門ディレクターのマルク・ビベスは4月、地元ラジオ局「3Cat」でバルサがパラユエロの残留を望んでいると明言。その後2か月間、交渉に関する報道が相次いだ。
さらにチャンピオンズリーグ決勝で22歳の彼女が示した活躍が影響を強めた。 彼女は試合終盤に2得点を挙げ、スコアを2-0から4-0とし、バルサの4度目のUWCL制覇を決定づけた。この活躍はトップクラブの注目を高めた。
『The Athletic』によると、パラユエロの要求年俸は100万ポンドだったが、バルサの提示額は及ばず、火曜日に退団が発表された。 クラブは声明で「この4シーズン、バルサのユニフォームを着て献身的に戦ったパラリュエロに感謝する。彼女の今後の活躍を願っている」と発表した。
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成功はしたものの、安定感に欠ける：パラユエロのカタルーニャでの4年間
パラリュエロは2022年にビジャレアルからバルサへ移籍し、カタルーニャで4年間活躍した。19歳でバルサに加入した彼女は、まだ未熟ながら確かな才能を示した。幼少期は陸上で成果を挙げ、サッカーに専念したのは最近のことだった。2部リーグでの活躍が評価され、バルサが獲得競争を制した。
加入1年目は公式戦30試合で15得点をマーク。続く女子W杯ではスペイン初優勝に貢献した。2年目は36試合で34得点とさらに飛躍し、バロンドール投票3位に入った。
チームとしては4年間で16個中14個の主要タイトルを獲得したが、個人成績は低下した。 2024-25シーズンは怪我で苦しみ、昨季は12ゴールにとどまった。それでもチャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げて、22歳が到達しうる高さを示した。必要なのは、長期にわたる安定感だ。
チェルシーにさらなる打撃 「パラリュエロ争奪戦」から脱落
パラユエロの行き先は現時点では不明だ。今月上旬、チェルシーは提示したオファーをFWが拒否したため候補から外れた。同メディアによると、チェルシーはパラユエロの給与要求を受け入れなかったという。
ソニア・ボンパストール監督率いるチームが今夏受けた3度目のオファー拒否となり、センターフォワード探しは続いている。 チェルシーはすでに、カディジャ・ショーがマンチェスター・シティ残留を選択し、フェリシア・シュローダーにも世界最高額を提示しながらレアル・マドリード移籍を決めた。ワイドとセンターの両方でプレーできるパラユエロも、チェルシーのストライカー候補から外れた。
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リヨン、アーセナル、パラリュエロの去就
ARAによると、パラリュエロの獲得争いはリヨン、パリ・サンジェルマン、アーセナル、ロンドン・シティ・ライオネスの4クラブに絞られた。
リヨンは先月のCL決勝でパラユエロの力を痛感した。PSGは欧州大会で早期敗退し、リーグでも優勝決定戦に進めなかった雪辱を晴らしたい。
アーセナルは、RBライプツィヒの10代FWリサ・バウムの獲得が濃厚で、移籍金は高額になると見込まれる。さらにストライカーのセリーナ・チェルチも間近と伝えられており、パラユエロ加入は追加の驚きとなる。
一方、ロンドン・シティはバルセロナからプテラスとレオンを寸前で獲得し、元イングランド代表GKメアリー・アープスも加入すると発表した。同クラブはリヨンやワシントン・スピリットも所有する億万長者オーナー、ミシェル・カンの下、大きな野心を抱いており、パラユエロの加入はさらに強力なメッセージとなる。