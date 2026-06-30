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Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

翻訳者：

バルセロナがチャンピオンズリーグのヒーロー、サルマ・パラリュエロの退団を正式発表した。アーセナル、チェルシー、リヨンが関心を示していた。

バルセロナ
チャンピオンズ リーグ
サルマ・パラルエロ
アーセナルウィメン
チェルシーFCウィメン
オリンピック・リヨン
パリ・サンジェルマン
WSL
ロンドン・シティ・ライオネス
女子サッカー
女性の最初の部門
ディヴィジオン1フェミニン

バルセロナは、先月のチャンピオンズリーグ決勝でリヨン相手に2得点を挙げたサルマ・パラユエロが退団すると発表した。クラブはスペイン代表の彼女との新契約交渉を進めたが合意に至らなかった。アーセナル、チェルシー、リヨンなどがフリー移籍での獲得に興味を示している。

  • 公式発表：サルマ・パラリュエロがバルセロナを退団

    バルサでは今夏、複数の契約が満了となる予定だった。アレクシア・プテラス、マピ・レオン、オナ・バトレの退団はシーズン終了前に正式発表され、ファンに別れを告げた。しかしパラユエロの去就は依然不透明だった。 女子部門ディレクターのマルク・ビベスは4月、地元ラジオ局「3Cat」でバルサがパラユエロの残留を望んでいると明言。その後2か月間、交渉に関する報道が相次いだ。

    さらにチャンピオンズリーグ決勝で22歳の彼女が示した活躍が影響を強めた。 彼女は試合終盤に2得点を挙げ、スコアを2-0から4-0とし、バルサの4度目のUWCL制覇を決定づけた。この活躍はトップクラブの注目を高めた。

    The Athletic』によると、パラユエロの要求年俸は100万ポンドだったが、バルサの提示額は及ばず、火曜日に退団が発表された。 クラブは声明で「この4シーズン、バルサのユニフォームを着て献身的に戦ったパラリュエロに感謝する。彼女の今後の活躍を願っている」と発表した。

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    成功はしたものの、安定感に欠ける：パラユエロのカタルーニャでの4年間

    パラリュエロは2022年にビジャレアルからバルサへ移籍し、カタルーニャで4年間活躍した。19歳でバルサに加入した彼女は、まだ未熟ながら確かな才能を示した。幼少期は陸上で成果を挙げ、サッカーに専念したのは最近のことだった。2部リーグでの活躍が評価され、バルサが獲得競争を制した。

    加入1年目は公式戦30試合で15得点をマーク。続く女子W杯ではスペイン初優勝に貢献した。2年目は36試合で34得点とさらに飛躍し、バロンドール投票3位に入った。

    チームとしては4年間で16個中14個の主要タイトルを獲得したが、個人成績は低下した。 2024-25シーズンは怪我で苦しみ、昨季は12ゴールにとどまった。それでもチャンピオンズリーグ決勝で2得点を挙げて、22歳が到達しうる高さを示した。必要なのは、長期にわたる安定感だ。

  • チェルシーにさらなる打撃 「パラリュエロ争奪戦」から脱落

    パラユエロの行き先は現時点では不明だ。今月上旬、チェルシーは提示したオファーをFWが拒否したため候補から外れた。同メディアによると、チェルシーはパラユエロの給与要求を受け入れなかったという。

    ソニア・ボンパストール監督率いるチームが今夏受けた3度目のオファー拒否となり、センターフォワード探しは続いている。 チェルシーはすでに、カディジャ・ショーがマンチェスター・シティ残留を選択し、フェリシア・シュローダーにも世界最高額を提示しながらレアル・マドリード移籍を決めた。ワイドとセンターの両方でプレーできるパラユエロも、チェルシーのストライカー候補から外れた。

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    リヨン、アーセナル、パラリュエロの去就

    ARAによると、パラリュエロの獲得争いはリヨン、パリ・サンジェルマン、アーセナル、ロンドン・シティ・ライオネスの4クラブに絞られた。

    リヨンは先月のCL決勝でパラユエロの力を痛感した。PSGは欧州大会で早期敗退し、リーグでも優勝決定戦に進めなかった雪辱を晴らしたい。

    アーセナルは、RBライプツィヒの10代FWリサ・バウムの獲得が濃厚で、移籍金は高額になると見込まれる。さらにストライカーのセリーナ・チェルチも間近と伝えられており、パラユエロ加入は追加の驚きとなる。

    一方、ロンドン・シティはバルセロナからプテラスとレオンを寸前で獲得し、元イングランド代表GKメアリー・アープスも加入すると発表した。同クラブはリヨンやワシントン・スピリットも所有する億万長者オーナー、ミシェル・カンの下、大きな野心を抱いており、パラユエロの加入はさらに強力なメッセージとなる。