そのジェスチャーが波紋を呼んだ一方で、ラフィーニャが試合の審判団について語ったコメントがさらに批判されている。このブラジル人選手は、ピッチ上で受けた不公正な判定を強く批判した。 TNTスポーツ・ブラジルに対し「勝利を奪われた。審判には言及したくないが、僕らはよくプレーした。相手は何度もファウルをしたのにイエローカード1枚も出なかった。判定はすべてにおいてひどかった」と語った。

フェラン・トーレスのゴール取り消しやダニ・オルモへのPK認定漏れなど、決定的な場面が不満の背景にある。ラフィーニャは判定の一貫性にも疑問を投げかけた。「1つのミスは人間ならある。だが別の試合でも同じことが起きるのか？ 僕たちはよくやったのに試合を盗まれた。勝つために3倍の努力が必要だったのが悔しい。なぜレフェリーがバルサの勝ち上がりをこれほど恐れるのか、理解したい」



