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バルセロナがチャンピオンズリーグで敗退した後、ラフィーニャは「無礼な」アトレティコ・マドリードのサポーターに向けたジェスチャーを謝罪した。
マドリードで緊張が高まる
マドリードがフリック監督率いるチームを破り準決勝進出を決め、スペインの首都は熱狂に包まれた。負傷でベンチにいたラフィーニャは、カメラに捉えられ、アトレティコ・マドリードのサポーターへ挑発的なジェスチャーを送った。その行為は「次のラウンドで君たちが負ける」と示唆するものだったという。
その後、彼はSNSで「私の価値観や人柄とは相容れないジェスチャーをしてしまい、申し訳ありません。私に対して無礼なファンへの反応として、緊張した瞬間に犯した行為でした」と釈明した。
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審判への激しい反発
そのジェスチャーが波紋を呼んだ一方で、ラフィーニャが試合の審判団について語ったコメントがさらに批判されている。このブラジル人選手は、ピッチ上で受けた不公正な判定を強く批判した。 TNTスポーツ・ブラジルに対し「勝利を奪われた。審判には言及したくないが、僕らはよくプレーした。相手は何度もファウルをしたのにイエローカード1枚も出なかった。判定はすべてにおいてひどかった」と語った。
フェラン・トーレスのゴール取り消しやダニ・オルモへのPK認定漏れなど、決定的な場面が不満の背景にある。ラフィーニャは判定の一貫性にも疑問を投げかけた。「1つのミスは人間ならある。だが別の試合でも同じことが起きるのか？ 僕たちはよくやったのに試合を盗まれた。勝つために3倍の努力が必要だったのが悔しい。なぜレフェリーがバルサの勝ち上がりをこれほど恐れるのか、理解したい」
UEFAによる懲戒処分の可能性
この発言の余波は、選手とクラブの両方に大きな負担となる恐れがある。UEFAは、選手が公に審判の公正さを疑問視することを快く思わない。ラフィーニャが懲戒処分を受け、来シーズンの欧州カップ戦に出場停止となる懸念が高まっている。
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注目は再びラ・リーガへ
カタルーニャの巨人たちは4月22日、セルタ・ビーゴとのアウェー戦でラ・リーガに復帰する。欧州の戦いが終わり、焦点は国内リーグの首位キープに移った。残り7試合で2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけている。