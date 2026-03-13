Getty Images Sport
バルセロナがチェルシーのペドロ・ネト獲得を狙う。リーガ・エスパニョーラのクラブは代理人ジョルジェ・メンデスとの繋がりを活かしたい考えだ。
カタルーニャの強豪クラブが攻撃陣の層の厚さを求める
ラミネ・ヤマルとラフィーニャという欧州屈指の好調なウインガーを擁し、今季全大会通算34得点を記録しているにもかかわらず、バルセロナはサイドの戦力強化に意欲的だ。ムンド・デポルティボの報道によれば、2024年に6000万ユーロでチェルシーに移籍したネトが、両ウイングや偽9番として機能する能力から理想的な候補として浮上している。 26歳のネトはロンドンでのプレーにおいて、エステバオ、アレハンドロ・ガルナチョ、ジェイミー・ギッテンズらとの激しいポジション争いに直面している。バルサのスポーツディレクター、デコはハイレベルな競争をもたらすゲームチェンジャーを市場で探していると報じられており、プレミアリーグで実績を積んだネトはクラブ首脳陣にとって際立った選択肢となっている。
メンデス要因と規律上の騒動
この移籍の可能性は、デコとバルセロナ理事会の双方と強固な関係を維持しているメンデスの影響力によって支えられています。ピッチ上での技術的な評価は高いものの、ネトは最近、イギリスで悪い意味で注目を浴びています。 最近、審判は、退場処分を受けたこのフォワードが暴言を吐いたと非難し、パリ・サンジェルマンとの試合では、ボールボーイと激しい口論になった（その後、シャツをプレゼントして謝罪した）。こうしたフラッシュのフラッシュにもかかわらず、バルセロナの幹部は、彼の技術的なプロフィールがフリックの戦術の柔軟性を大幅に向上させると確信している。
財政的障壁と競合する優先事項
ネト獲得の可否は、バルセロナの不安定な財政状況とリーガ・エスパニョーラの厳しい給与上限規制に左右される。クラブは現在、レンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォード（移籍金3000万ユーロ）の完全移籍や、アトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスへの長年の関心など、複数の注目選手獲得を模索中だ。ネトの契約には、新たな挑戦を望む意思を示した場合に退団を容易にする特約条項が含まれていると報じられている。 しかしチェルシーが初期投資に見合う大幅なリターンを要求する可能性が高いことから、バルサはポルトガル人スターが他の攻撃的補強案よりも価値があるかどうかを慎重に検討する必要がある。
クラブと選手にとって重要な春
シーズン終盤の数ヶ月は、ネトとバルサ現メンバー双方にとって決定的なオーディションの場となる。ウインガーにとって、混戦状態のチェルシー攻撃陣で安定した出場時間を確保することは、市場価値とポルトガル代表での地位を維持する上で不可欠だ。 一方、カンプ・ノウではラッシュフォードが完全移籍契約獲得に向けた重要な試合連続に直面しており、これはクラブのネト獲得計画に直接影響する。夏の移籍市場が迫る中、バルセロナは変革期となる移籍期間に向けた最終候補リストを固めるにあたり、ネトの規律違反記録とコンディションを注視し続けるだろう。
