バルセロナがチェルシーのペドロ・ネト獲得を狙う。リーガ・エスパニョーラのクラブは代理人ジョルジェ・メンデスとの繋がりを活かしたい考えだ。

ネト獲得の可否は、バルセロナの不安定な財政状況とリーガ・エスパニョーラの厳しい給与上限規制に左右される。クラブは現在、レンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォード（移籍金3000万ユーロ）の完全移籍や、アトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスへの長年の関心など、複数の注目選手獲得を模索中だ。ネトの契約には、新たな挑戦を望む意思を示した場合に退団を容易にする特約条項が含まれていると報じられている。 しかしチェルシーが初期投資に見合う大幅なリターンを要求する可能性が高いことから、バルサはポルトガル人スターが他の攻撃的補強案よりも価値があるかどうかを慎重に検討する必要がある。