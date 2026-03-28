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バルセロナがスペイン人FWの売却を計画する中、マンチェスター・ユナイテッドは「フェラン・トーレスを丸ごと手渡された」状態にある
「レッド・デビルズ」、カンプ・ノウでの大放出に警戒
TEAMtalkによると、バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドに接触し、トーレスの獲得を打診したという。カタルーニャのクラブは現在、厳しい財政状況にあり、新戦力の獲得資金を確保しつつ、人件費を削減するための創意工夫を模索している。 26歳のトーレスは、以前マンチェスター・シティで2年間プレーした経験があり、北西イングランドには馴染み深い。今シーズン、トーレスはハンス・フリック監督率いるチームで全大会通算16ゴールを挙げるなど活躍しているが、バルサの財政難により、彼は売却可能な戦力となる可能性がある。
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財政的な制約が、バルサの戦略を左右している
バルセロナは、移籍計画に影響を及ぼしている財政的な制約に引き続き直面している。ジュリアン・アルバレスのような新たなターゲットの獲得は予算の制約により困難を極め、クラブは主力選手の放出を検討せざるを得ない状況にある。カンプ・ノウの首脳陣は、トーレスが依然として移籍市場において貴重な戦力であることを認識している。仲介業者たちは、この元バレンシア所属選手の移籍先候補について動きを見せており、トーレスはマンチェスター・ユナイテッドが求める条件に合致する選手であると報じられている。
ラッシュフォードへの波及効果
トーレスがオールド・トラッフォードに加入する可能性は、マーカス・ラッシュフォードの将来に重大な影響を及ぼすかもしれない。このスペイン人選手の移籍交渉は別件として進められているものの、彼が前線のあらゆるポジションをこなせる万能性により、ユナイテッドはアカデミー出身のラッシュフォードを再びレンタル移籍させる柔軟性を得られる可能性がある。 アーセナルも依然としてトーレス獲得を目指しており、ミケル・アルテタ監督が以前から同選手を高く評価していることは周知の事実だ。しかし、報道によると、ユナイテッドの首脳陣は、攻撃陣を強化するためにトーレスをプレミアリーグに呼び戻すという構想に魅力を感じているという。
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次は何が待っているのでしょうか？
ワールドカップの前後を問わず、いかなる決定が下されるにせよ、レッドデビルズはピッチ上でのパフォーマンスに集中し続けるだろう。マイケル・キャリック監督率いるチームは現在、31試合で勝ち点55を獲得し、プレミアリーグの順位表で3位につけている。4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差だ。次の試合は4月13日にリーズ・ユナイテッドと対戦する。
一方、トーレスはスペイン代表に合流したままであり、同代表は先日セルビアに3-0で圧勝した後、3月31日にエジプトとの親善試合を控えている。