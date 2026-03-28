バルセロナがスペイン人FWの売却を計画する中、マンチェスター・ユナイテッドは「フェラン・トーレスを丸ごと手渡された」状態にある

ワールドカップの前後を問わず、いかなる決定が下されるにせよ、レッドデビルズはピッチ上でのパフォーマンスに集中し続けるだろう。マイケル・キャリック監督率いるチームは現在、31試合で勝ち点55を獲得し、プレミアリーグの順位表で3位につけている。4位のアストン・ヴィラとはわずか1ポイント差だ。次の試合は4月13日にリーズ・ユナイテッドと対戦する。

一方、トーレスはスペイン代表に合流したままであり、同代表は先日セルビアに3-0で圧勝した後、3月31日にエジプトとの親善試合を控えている。