『Sport』紙によると、シメオネ監督はグリーンウッドを優れた攻撃オプションと評価している。グリーズマンとゴンサレスの突然の退団を受け、アトレティコは高水準の補強が急務だ。グリーンウッドはマンチェスター・ユナイテッドを離れてからキャリアを再構築。ヘタフェへのレンタルで36試合10得点を記録し、2024年7月に2660万ポンドでマルセイユへ完全移籍した。

フランスでも活躍は続き、2024-25シーズンのリーグ・アンでは21得点を挙げて得点王に。昨季は公式戦45試合で26ゴール11アシストを記録した。マルセイユでの通算成績は81試合48ゴール。欧州屈指のアタッカーとしての地位を確固たるものにしている。