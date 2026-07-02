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バルセロナがジュリアン・アルバレスの獲得に動く一方、アトレティコ・マドリードがメイソン・グリーンウッドの意外な獲得に動き出している。
バルセロナがアルバレス獲得に動き、アトレティコはグリーンウッドを狙う。
バルセロナはレヴァンドフスキ退団を見据え、アルバレス獲得を急ぐ。『SPORT』紙は、アトレティコが代役を探し始めたと伝えている。アルゼンチン代表のアルバレスは2度目のW杯制覇を目指し、これまでにコパ・アメリカ2回、CL1回を制している。
アトレティコでは106試合49ゴール、シティ時代は103試合36ゴールと結果を残している。クラブは売却を否定しているが、候補リストを作成済みで、グリーンウッドが最優先ターゲットだ。
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シメオネ監督は、得点力のあるグリーンウッドを軸に攻撃陣を刷新する。
『Sport』紙によると、シメオネ監督はグリーンウッドを優れた攻撃オプションと評価している。グリーズマンとゴンサレスの突然の退団を受け、アトレティコは高水準の補強が急務だ。グリーンウッドはマンチェスター・ユナイテッドを離れてからキャリアを再構築。ヘタフェへのレンタルで36試合10得点を記録し、2024年7月に2660万ポンドでマルセイユへ完全移籍した。
フランスでも活躍は続き、2024-25シーズンのリーグ・アンでは21得点を挙げて得点王に。昨季は公式戦45試合で26ゴール11アシストを記録した。マルセイユでの通算成績は81試合48ゴール。欧州屈指のアタッカーとしての地位を確固たるものにしている。
ラポルタ、バルセロナによるアルバレスへのオファーを認める
アルヴァレスは昨季49試合で20得点を挙げ、バルセロナ加入の可能性が高まっている。ジョアン・ラポルタ会長は正式オファーを提示したが、アトレティコは拒否。会長は「彼らはオファーを知っている。代替選手がいないから売却しないのも理解している。代替選手が確保でき、このオファーが有効なら、我々は再び関心を示す」と語った。 グリーンウッドの加入が実現すればこの障害は消えるが、マンチェスター・ユナイテッドはグリーンウッドのマルセイユ移籍時に最大50％の再移籍金条項を保持している。
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アルバレスとグリーンウッドの今後はどうなるのか？
バルセロナは、アトレティコがグリーンウッド獲得で前進するのを待ってから、アルバレスへ2度目のオファーを出す。シメオネ監督がイングランド人FWの契約をまとめれば、移籍市場に大きなドミノ効果が起こるだろう。いま、グリーンウッドのスペイン復帰をマルセイユが認めるかどうかが注目されている。