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バルセロナがクラシコに勝った後、ラミネ・ヤマルがレアル・マドリードのジュード・ベリンガムの発言を皮肉って返した。
ヤマルが「口先だけの言葉」と切り返す
ヤマルはインスタグラム・ストーリーに、スタンドでトーレスの決勝ゴールを祝う自身の動画を投稿。スペイン代表としてワールドカップに出場するため調整中の18歳は、動画に「口先だけ」と書き込み、笑い転げる絵文字を並べた。これは以前のやり取りを思い出させる直接的な言及だった。
この投稿はすぐにチームメイトのガビがリポストし、「おしゃべり」の絵文字を添えた。SNSでのこうした連携は、バルセロナが序盤に受けたレアル・マドリードのコメントを忘れていないことを示し、優勝の祝賀はヤマルにとって個人的な雪辱の瞬間にもなった。instagram/lamineyamal
- AFP
ベリンガム抗争のルーツをたどる
両選手の確執は、サンティアゴ・ベルナベウでの今シーズン初クラシコ（10月）に遡る。レアル・マドリードが2-1で勝ったこの試合で得点を挙げたベリンガムは、試合後「口先だけの言葉は意味がない。ハラ・マドリード、永遠に」と投稿。これは試合前にレアルの判定を批判したヤマルへの反論と受け止められた。
試合前、ヤマルはレアル・マドリードの試合での審判判定を批判し、「彼らは試合を盗む」と発言して物議を醸した。この言及に怒ったレアルのベテラン数名が、ベリンガムの投稿を後押ししたという。
バルセロナが最後に笑う
カンプ・ノウは前例のない祝賀ムードに包まれ、バルセロナがレアル・マドリードを2-0で下し、リーグ優勝を確定させた。ラッシュフォードとトーレスのゴールでブラウグラナは最大のライバルの目の前でトロフィーを掲げた。
ハンス・フリック率いるバルサは2季連続のリーグ制覇。すでにスーペルコパも獲得している。一方、レアル・マドリードは期待外れのシーズンを無冠で終えた。
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ヤマルは回復に注力している
ヤマルは先月、左太もものハムストリングを断裂。現在は回復に専念している。この負傷でバルセロナでの今シーズンは残り試合を欠場するが、2026年ワールドカップに向けて保存療法によるリハビリを開始した。