ヤマルはインスタグラム・ストーリーに、スタンドでトーレスの決勝ゴールを祝う自身の動画を投稿。スペイン代表としてワールドカップに出場するため調整中の18歳は、動画に「口先だけ」と書き込み、笑い転げる絵文字を並べた。これは以前のやり取りを思い出させる直接的な言及だった。

この投稿はすぐにチームメイトのガビがリポストし、「おしゃべり」の絵文字を添えた。SNSでのこうした連携は、バルセロナが序盤に受けたレアル・マドリードのコメントを忘れていないことを示し、優勝の祝賀はヤマルにとって個人的な雪辱の瞬間にもなった。

instagram/lamineyamal



