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バルセロナがカリム・アデイエミ獲得へ正式オファー。ドルトムントのスターはリーグ王者と個人合意。
カンプ・ノウへの移籍で個人条件合意
バルセロナはアデイエミの獲得を急いでおり、スカイ・スポーツによると、本人は今夏バルセロナへ移籍する意思を固めている。アデイエミはすでにバルセロナと長期契約で口頭合意しており、移籍金で両クラブが合意すれば移籍は決定する。
ドルトムントは彼の市場価値を約4000万ユーロと評価。契約最終年に入ることもあって、来夏に安価で放出するリスクを避けるため、今夏での売却を検討している。
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フリックの影響とメンデス・ファクター
この移籍の原動力となっているのは、バルセロナのハンス・フリック監督だ。同監督はドイツ代表で共にプレーした経験からアデイエミの実力を熟知している。 フリック監督はこの獲得を強く推しており、同FWの爆発的なスピードと直線的なドリブルを、自身のハイプレス戦術に最適だと評価している。アデイエミが前線全域で発揮する汎用性は、ラミン・ヤマルやラフィーニャを擁する攻撃陣にさらに多彩な選択肢をもたらす。
代理人のホルヘ・メンデス氏も交渉を後押し。以前もバルサに売り込んでいたが、財政難で成立しなかった。今回、体系的なアプローチにより、交渉はついに本格化している。
ジュリアン・アルバレス獲得への影響はなし
アデイエミ獲得でサイド強化の意思を示したバルセロナだが、補強は続いている。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ドイツ人ウイング加入でも「9番」探しは継続。センターフォワードの最優先は依然としてジュリアン・アルバレスだ。
クラブ首脳陣は5月から継続して関心を寄せ、長期的な競争力とペナルティエリアでの決定力を備えたこのアルゼンチン人ストライカー獲得へ強い決意を示している。
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検討中の選手交換案
バルセロナは給与総額と移籍費を抑えつつ、4000万ユーロの資金調達が必要だ。そこで、出場機会の少ない選手や有望な若手を取引に組み込み、ドルトムントに魅力的なオファーを提示しようとしている。報道では、ルーニー・バルドジとギレ・フェルナンデスが交換トレードの候補に挙げられている。
バルドジは期待されて加入したがトップチームで出場機会を得られず不満を募らせ、一方のフェルナンデスはドルトムントが以前から注目していた。
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