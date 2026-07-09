この移籍の原動力となっているのは、バルセロナのハンス・フリック監督だ。同監督はドイツ代表で共にプレーした経験からアデイエミの実力を熟知している。 フリック監督はこの獲得を強く推しており、同FWの爆発的なスピードと直線的なドリブルを、自身のハイプレス戦術に最適だと評価している。アデイエミが前線全域で発揮する汎用性は、ラミン・ヤマルやラフィーニャを擁する攻撃陣にさらに多彩な選択肢をもたらす。

代理人のホルヘ・メンデス氏も交渉を後押し。以前もバルサに売り込んでいたが、財政難で成立しなかった。今回、体系的なアプローチにより、交渉はついに本格化している。