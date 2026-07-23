バルセロナがカリム・アデイエミとの長期契約締結を正式発表。ボルシア・ドルトムントは放出理由を説明した。

ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケン氏は、契約最終年だったスターFWを放出した理由を説明した。公式サイトのインタビューでリッケン氏は、選手がカンプ・ノウ移籍を希望したため、すべての人にとって最善の選択だったと強調した。

リッケンは「カリムは過去4年間、ドルトムントにとって重要な存在だった。2024年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した。しかしこの夏、双方とも将来は別の道を歩むことで合意した。彼がバルセロナ移籍を希望した際、クラブの利益を考慮した上で合意した。カリムと彼の家族が今後活躍することを願っている」と語った。