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Adhe Makayasa

翻訳者：

バルセロナがカリム・アデイエミとの長期契約締結を正式発表。ボルシア・ドルトムントは放出理由を説明した。

移籍情報
カリム・アデイェミ
バルセロナ
ラ・リーガ
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ

バルセロナはボルシア・ドルトムントからカリム・アデイエミを獲得した。移籍金はボーナス込みで2900万ユーロ。24歳のドイツ代表は5年契約を結んだ。レヴァンドフスキの退団とラッシュフォードのレンタル終了を受け、攻撃陣を補強する。

  • カタルーニャがドイツ人フォワードを獲得

    バルセロナはドルトムントからアデイエミを獲得したと発表した。契約期間は2031年6月までの5年。24歳のフォワードは、ゴードンに続く今夏2人目の新戦力で、レヴァンドフスキの退団とラッシュフォードのレンタル終了で弱った攻撃陣を補う。 爆発的なスピードが武器で、ドルトムントでは4年間で146試合36得点をマークした。


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    ドルトムント、夏の放出を説明

    ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケン氏は、契約最終年だったスターFWを放出した理由を説明した。公式サイトのインタビューでリッケン氏は、選手がカンプ・ノウ移籍を希望したため、すべての人にとって最善の選択だったと強調した。

    リッケンは「カリムは過去4年間、ドルトムントにとって重要な存在だった。2024年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した。しかしこの夏、双方とも将来は別の道を歩むことで合意した。彼がバルセロナ移籍を希望した際、クラブの利益を考慮した上で合意した。カリムと彼の家族が今後活躍することを願っている」と語った。

  • アデイエミがヴェストファーレン・シュタディオンに別れを告げる

    2022年にレッドブル・ザルツブルクから加入したアデイエミは、この移籍でヴェストファーレン・シュタディオンでのキャリアに幕を閉じた。在籍中、彼はドルトムントが2024年チャンピオンズリーグ決勝に進む原動力となった。

    彼はクラブ首脳陣とファンに別れの言葉を綴った。「ボルシア・ドルトムントでの4年間、クラブ、チームメイト、そして応援してくださった皆さんに感謝している。BVBの今後の活躍を願っている。」

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    フリックは多才な攻撃的選手をチームに迎え入れた

    2021年にドイツ代表デビューの機会を与えたハンス・フリック監督との再会は、アデイエミがバルセロナの戦術に素早く適応する助けとなる。クラブ幹部がアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得を続ける中でも、彼の加入はウインガーとしてもセンターフォワードとしても前線に柔軟性をもたらす。

    クラブは2026-27ラ・リーガ連覇へ向け、プレシーズン準備の完了に注力している。

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