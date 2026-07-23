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バルセロナがカリム・アデイエミとの長期契約締結を正式発表。ボルシア・ドルトムントは放出理由を説明した。
カタルーニャがドイツ人フォワードを獲得
バルセロナはドルトムントからアデイエミを獲得したと発表した。契約期間は2031年6月までの5年。24歳のフォワードは、ゴードンに続く今夏2人目の新戦力で、レヴァンドフスキの退団とラッシュフォードのレンタル終了で弱った攻撃陣を補う。 爆発的なスピードが武器で、ドルトムントでは4年間で146試合36得点をマークした。
- Sven Simon
ドルトムント、夏の放出を説明
ドルトムントのスポーツディレクター、ラース・リッケン氏は、契約最終年だったスターFWを放出した理由を説明した。公式サイトのインタビューでリッケン氏は、選手がカンプ・ノウ移籍を希望したため、すべての人にとって最善の選択だったと強調した。
リッケンは「カリムは過去4年間、ドルトムントにとって重要な存在だった。2024年にはチャンピオンズリーグ決勝に進出した。しかしこの夏、双方とも将来は別の道を歩むことで合意した。彼がバルセロナ移籍を希望した際、クラブの利益を考慮した上で合意した。カリムと彼の家族が今後活躍することを願っている」と語った。
アデイエミがヴェストファーレン・シュタディオンに別れを告げる
2022年にレッドブル・ザルツブルクから加入したアデイエミは、この移籍でヴェストファーレン・シュタディオンでのキャリアに幕を閉じた。在籍中、彼はドルトムントが2024年チャンピオンズリーグ決勝に進む原動力となった。
彼はクラブ首脳陣とファンに別れの言葉を綴った。「ボルシア・ドルトムントでの4年間、クラブ、チームメイト、そして応援してくださった皆さんに感謝している。BVBの今後の活躍を願っている。」
- Getty Images Sport
フリックは多才な攻撃的選手をチームに迎え入れた
2021年にドイツ代表デビューの機会を与えたハンス・フリック監督との再会は、アデイエミがバルセロナの戦術に素早く適応する助けとなる。クラブ幹部がアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの獲得を続ける中でも、彼の加入はウインガーとしてもセンターフォワードとしても前線に柔軟性をもたらす。
クラブは2026-27ラ・リーガ連覇へ向け、プレシーズン準備の完了に注力している。
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