バルセロナがエリ・ジュニア・クルピの獲得へ。ジュリアン・アルバレスの代役候補として、ボーンマスの注目選手が浮上。

ESPNによると、バルセロナはボーンマスのクルピ獲得を打診した。レヴァンドフスキがシカゴ・ファイアーへ移籍したため、新センターフォワードを探している。

本命はアトレティコのアルバレスだが交渉は難航しており、代わりにクロウピの獲得可能性を打診した。20歳のストライカーはプレミアリーグでの活躍が評価され、欧州の複数クラブが注目している。







