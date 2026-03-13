AFP
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バルセロナがインテルのスター選手に注目。リーガ首位の同クラブは、次の移籍市場でアレハンドロ・バルデの放出に前向きだ。
デコはバストーニを守備の主なターゲットと見なしている
ラジオ・マルカのインタビューで、ジャーナリストのマッテオ・モレット氏は次のように説明した。「これは選挙の結果次第となる市場の問題だ。デコはバストーニを獲得したいと考えており、彼が最優先のターゲットとなるだろう。」 このイタリア人選手への関心が示すのは、欧州トップレベルでの経験を積みたいという意欲だが、クラブの財政的制約が依然として大きな障壁となっている。しかし、選手本人はカンプ・ノウへの移籍の可能性に興味を示しているようだ。モレットは次のように付け加えた。「バストーニはバルサの関心を承知しており、その可能性を否定していない。バルサへの移籍を即座に承諾していないのは、そのような発言は重みがあるからだ。だが、彼はその道筋に魅了されている。」
- Getty Images Sport
バストーニ、カンプ・ノウのプロジェクトに関心を示す
金銭面は大きな障壁となっているものの、選手側の状況はバルサにとって有望に見える。バストーニはかねてより欧州屈指のボール扱いの巧みなセンターバックと見なされており、ラ・リーガへの移籍は24歳の彼にとって一定の魅力を秘めている。
このイタリアの強豪選手は今シーズン、全大会通算35試合に出場し、全試合に出場している。彼の影響力は守備の役割にとどまらず、2ゴール6アシストを記録するなど攻撃面でも大きく貢献している。こうした印象的な数字こそが、デコが彼をバルセロナの守備陣を新たな時代へと導く理想的な候補者と見なしている理由を如実に物語っている。
バルデはもはや「手出しできない存在」とは見なされていない
こうした注目度の高い選手の獲得を実現するためには、バルセロナは苦渋の決断を迫られる可能性があり、アカデミー出身のバルデももはや手放せない存在ではなくなっている。急速な成長を遂げているとはいえ、クラブはこの左サイドバックに対して、高額なオファーがあれば検討する構えだと報じられている。 「デコには独自の構想があり、その中にはアレハンドロ・バルデの残留に対する疑問も含まれている。バルサはオファーを検討するだろう。バルデは『移籍不可』の選手ではない」とモレットは放送中に明かした。
モレットは、バルデの放出可能性は、単に彼の能力を反映したものではなく、計算された戦略的な動きであると指摘した。「これはマドリードのカマヴィンガのケースと同じだ。良いオファーがあれば、アレハンドロ・バルデは去る可能性がある」と彼は述べ、同時に「数年前、PSGが彼について問い合わせてきた」こともリスナーに想起させた。
- (C)Getty Images
バルセロナの次はどうなるのか？
移籍市場の話題はさておき、バルセロナの当面の焦点は再びピッチへと戻り、スポティファイ・カンプ・ノウでの2つの重要なホーム戦が控えている。今週の日曜日、ブラウグラナはリーガ・エスパニョーラでセビージャを迎え撃ち、国内での地位を固めようとしている。 リーグ戦を終えると、注目はチャンピオンズリーグへと移る。ハンス・フリック監督率いるチームは、ラウンド16の決勝となる第2戦をホームでニューカッスル・ユナイテッドを迎え撃つ。セント・ジェームズ・パークでの第1戦では、ラミネ・ヤマルの劇的な終盤のPKにより貴重な1-1の引き分けを奪ったバルセロナは、ホームのファンの前で準々決勝進出を決めるべく、わずかながらも心理的な優位に立っている。
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