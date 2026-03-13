バルセロナがインテルのスター選手に注目。リーガ首位の同クラブは、次の移籍市場でアレハンドロ・バルデの放出に前向きだ。

金銭面は大きな障壁となっているものの、選手側の状況はバルサにとって有望に見える。バストーニはかねてより欧州屈指のボール扱いの巧みなセンターバックと見なされており、ラ・リーガへの移籍は24歳の彼にとって一定の魅力を秘めている。

このイタリアの強豪選手は今シーズン、全大会通算35試合に出場し、全試合に出場している。彼の影響力は守備の役割にとどまらず、2ゴール6アシストを記録するなど攻撃面でも大きく貢献している。こうした印象的な数字こそが、デコが彼をバルセロナの守備陣を新たな時代へと導く理想的な候補者と見なしている理由を如実に物語っている。