(C)Getty Images
翻訳者：
バルセロナがアンソニー・ゴードンの移籍で買い取りオプションを行使しないため、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。
最終ラインでのオーバーブッキング
バルセロナがゴードンを高額移籍で獲得したことで、ラッシュフォードの去就は決定的になった。左サイドはゴードンとラフィーニャで飽和状態だ。
マルカ紙によると、クラブは完全移籍金3000万ユーロを支払わないと決定。当初は長期戦力と期待されたが、7000万ユーロを投じてゴードンを獲得したため、ラッシュフォードは“贅沢品”となり、マンチェスター・ユナイテッドに復帰して去就を決める見込みだ。
- Getty Images Sport
戦術上の要請と年齢的要因
理事会の最終決定には、主に2つのスポーツ面での理由が影響した。1つ目は、フリック監督がフォワードに高い守備貢献を求めること。コーチ陣は、ゴードンの方が前線からのプレス強度が高く、ラッシュフォードより効果的と判断した。
さらに年齢も要因だった。ラッシュフォードは10月に29歳となり、ゴードンより3年半年上である。長期プロジェクトを重視するクラブは、ゴードンのほうが将来性があると判断した。
財政の綱渡り
数字上、両選手の経済比較は拮抗している。スペイン残留のためラッシュフォードは年俸40％減に合意、年次償却費は約1,000万ユーロの見込み。一方、ゴードンの週給は低いものの、移籍金7,000万ユーロにより年次償却費は1,400万ユーロ。
総コストはほぼ同じだが、バルセロナはゴードンの方が長期的に価値があると判断。ラッシュフォードの契約解除条項は月曜に期限切れとなり、クラブは方針転換しない方針だ。
- Getty Images Sport
ラッシュフォードの今後はどうなるのか？
ラッシュフォードは形式上ユナイテッドに復帰するものの、プレミアリーグでの将来は依然不透明だ。28歳の彼は今夏レッドデビルズとの関係を完全に断つとされ、スペインでの復活は多くのクラブの関心を集めている。アーセナルも攻撃陣強化のため彼の動向を注視しているという。しかし、獲得に興味を示しているのはイングランドのクラブだけではない。 バイエルン・ミュンヘンも興味を示すが、ブンデスリーガ移籍には減俸を要求する見込みだ。