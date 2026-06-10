バルセロナがアンソニー・ゴードンの移籍で買い取りオプションを行使しないため、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドに復帰する。

理事会の最終決定には、主に2つのスポーツ面での理由が影響した。1つ目は、フリック監督がフォワードに高い守備貢献を求めること。コーチ陣は、ゴードンの方が前線からのプレス強度が高く、ラッシュフォードより効果的と判断した。

さらに年齢も要因だった。ラッシュフォードは10月に29歳となり、ゴードンより3年半年上である。長期プロジェクトを重視するクラブは、ゴードンのほうが将来性があると判断した。