ゴードンに興味を示すクラブはバルセロナだけではない。最近まで最有力だったバイエルン・ミュンヘンは、8000万ユーロの移籍金を躊躇し、代替候補を探している。チェルシーとアーセナルも注目する中、バルサは具体的なオファーで一歩リードした。

ゴードンは2024年、ジョー・ゴメスがセント・ジェームズ・パークへ移籍する条件でリヴァプール加入目前まで進んだ経験がある。実現しなかったこの移籍について彼は「最初は受け入れるのが難しかったし、再び気持ちを切り替えるのも大変だった」と語っている。

今夏リヴァプールが再交渉する見込みはなく、海外移籍の道が開けている。