AFP
翻訳者：
バルセロナがアンソニー・ゴードンに6900万ポンドを提示。ラ・リーガ王者はバイエルンに先んじ、ニューカッスルのウインガー獲得を狙う。
バルサが巨額の初動オファーを提示
『The Athletic』によると、バルセロナはゴードンに基本給8000万ユーロ（約6900万ポンド）＋出来高払いの正式オファーを提示。クラブは25歳の獲得に前向きで、代理人と接触しラ・リーガ移籍の可能性を協議中。交渉は継続しており、早期合意を目指す。
フリック監督とスポーツディレクターのデコは、元エバートン所属のゴードンを高く評価。今シーズン、ラッシュフォードが果たした役割を彼が代替できると確信している。ラッシュフォードはレンタル期間中に14ゴール14アシストを記録したが、バルセロナは6月15日までに3000万ユーロで買い取るオプションがあるものの、現在はゴードンを優先している。
- Getty Images Sport
この動きの背景にある財務戦略
移籍金はラッシュフォードの買取り条項より大幅に高いものの、バルセロナはゴードンの獲得を長期的に見て財政面で合理的な選択と判断した。年俸が低く、年齢的に長期契約を結べるため、移籍費用を長く償却でき、財政制約内に収まるという。
この戦略は、ニューカッスルが戦力整理を迫られている状況で生まれた。シーズン終盤、マグパイズのエディ・ハウ監督は「将来を見据えて」ゴードンを数試合でベンチ外としたと明かし、エース不在の時代を想定しているとの憶測を呼んだ。
バイエルンに先手を打つ
ゴードンに興味を示すクラブはバルセロナだけではない。最近まで最有力だったバイエルン・ミュンヘンは、8000万ユーロの移籍金を躊躇し、代替候補を探している。チェルシーとアーセナルも注目する中、バルサは具体的なオファーで一歩リードした。
ゴードンは2024年、ジョー・ゴメスがセント・ジェームズ・パークへ移籍する条件でリヴァプール加入目前まで進んだ経験がある。実現しなかったこの移籍について彼は「最初は受け入れるのが難しかったし、再び気持ちを切り替えるのも大変だった」と語っている。
今夏リヴァプールが再交渉する見込みはなく、海外移籍の道が開けている。
- Getty Images Sport
新星の登場か？
このウイングは今シーズン、ニューカッスルで公式戦46試合に出場し17得点を挙げた。チャンピオンズリーグでは12試合で10得点を記録。この活躍でトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表での地位を確立し、日本戦で17試合目のキャップを獲得した後、ワールドカップ26名に選ばれた。
2023年1月にエバートンから4000万ポンドで移籍して以来、ゴードンは152試合に出場。プレミア屈指の危険なアタッカーに成長した。