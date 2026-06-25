バルセロナがアトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスの獲得を狙う中、ペドリが本音を語った。

アルバレスの移籍話はバルセロナ主力にも注目されている。中盤の要ペドリは、テレデポルテのインタビューで「ジュリアンは素晴らしい選手で、バルサに最高の選手に来てほしい」と語った。ただし「実現には多くの条件がある」と冷静な見方も示した。

「選手としてのフリアンはとても気に入っている。バルセロナには最高の選手たちがいてほしいと常々言ってきた」とペドリ。ただ23歳の彼は「実現には多くの条件が整う必要がある」と冷静に語った。







