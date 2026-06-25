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バルセロナがアトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレスの獲得を狙う中、ペドリが本音を語った。
ペドリ、アトレティコの看板選手をめぐる噂について沈黙を破る
- AFP
戦略的な慎重さが、バルセロナのリーダーの姿勢を導いている
ペドリの慎重な発言は、デコやジョアン・ラポルタなどクラブ幹部が複雑な財政状況を乗り切ろうとしているデリケートな時期に飛び出した。アトレティコが交渉を簡素化せず、取締役会間の関係も不安定なため、この若手MFはあえて政治的な緊張を和らげることを選んだ。
「クラブや選手の事情には干渉したくない」と語り、騒ぐメディアに対して冷静な姿勢を示した。「もし移籍が成立するなら、チームにようこそ」
アルバレスが退団を要求
アルバレスはアトレティコ首脳陣に「移籍市場に出してほしい」と公に要請。26歳の彼は来季バルサ加入という“夢の移籍”実現へ強い決意を示している。
バルセロナは1億3000万ユーロのオファーを準備し、契約満了で退団するレヴァンドフスキの後継者としてアルバレスを最優先している。
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アグエロがアルバレスを支持
マンチェスター・シティとアルゼンチン代表のレジェンド、セルヒオ・アグエロは、2026年W杯中に移籍希望を表明したアルバレスの決断を擁護した。正直であることが唯一現実的な選択肢だったと語っている。
アトレティコは契約解除条項が5億ユーロと報じられ、レアル・マドリードの1億5000万ユーロのオファーは拒否された。アルバレスは2シーズンで106試合49ゴール17アシストを記録している。