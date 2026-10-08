元マンチェスター・シティの名手シルバは、バルセロナがこの圧巻の調子を維持するなら、現在のラ・リーガでの差はレアル・マドリーにとって埋めるには大きすぎるかもしれないと考えている。カタルーニャの強豪は10月25日の重要なエル・クラシコを前にライバルに勝ち点6差をつけており、この一戦はタイトルレースにおいて極めて大きな意味を持つ。シルバはハンジ・フリックの下での戦術的進化と、クラブの最近の補強戦略に感銘を受けている。

タイトルレースと、レアル・マドリーがこのビハインドを覆せるかについて語ったシルバは、状況について率直な見解を示した。「バルサがこのままなら、不可能だ。彼らは非常に高いレベルにあり、この監督（フリック）の下で何年もとても良いプレーをしてきた。そして補強もうまくやっている。もしこのレベルを維持するなら、対抗できる相手はいない」と、ラジオ番組『El Partidazo』で語った。

首位チームを称賛しつつも、シルバはレアル・マドリーを完全に見限ることは決してできないとすぐに指摘した。レアル・マドリーはレアル・マドリーだと述べた上で、「彼らには素晴らしい選手たちがいるから、決して除外はできない。リーグの最後まで差を詰めたままでいれば、争うことはできる。だが、繰り返すが、バルサがこのレベルを維持するなら、私はそうは思わない」と付け加えた。