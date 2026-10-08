AFP
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「バルセロナがこのまま続ければ、不可能だ」 ダビド・シルバがレアル・マドリーに警告、自身のバロンドール候補も指名
シウバ、バルセロナの支配力を支持
元マンチェスター・シティの名手シルバは、バルセロナがこの圧巻の調子を維持するなら、現在のラ・リーガでの差はレアル・マドリーにとって埋めるには大きすぎるかもしれないと考えている。カタルーニャの強豪は10月25日の重要なエル・クラシコを前にライバルに勝ち点6差をつけており、この一戦はタイトルレースにおいて極めて大きな意味を持つ。シルバはハンジ・フリックの下での戦術的進化と、クラブの最近の補強戦略に感銘を受けている。
タイトルレースと、レアル・マドリーがこのビハインドを覆せるかについて語ったシルバは、状況について率直な見解を示した。「バルサがこのままなら、不可能だ。彼らは非常に高いレベルにあり、この監督（フリック）の下で何年もとても良いプレーをしてきた。そして補強もうまくやっている。もしこのレベルを維持するなら、対抗できる相手はいない」と、ラジオ番組『El Partidazo』で語った。
首位チームを称賛しつつも、シルバはレアル・マドリーを完全に見限ることは決してできないとすぐに指摘した。レアル・マドリーはレアル・マドリーだと述べた上で、「彼らには素晴らしい選手たちがいるから、決して除外はできない。リーグの最後まで差を詰めたままでいれば、争うことはできる。だが、繰り返すが、バルサがこのレベルを維持するなら、私はそうは思わない」と付け加えた。
- (C)Getty Images
バロンドールのサプライズ選出
話題は個人賞にも及び、特に10月26日にロンドンで開催予定のバロンドール授賞式に注目が集まった。多くの専門家がキリアン・エムバペやラミン・ヤマル、あるいはハリー・ケインの名前を挙げる中、シルバは世界のメディアから不当に見過ごされてきたと感じる同国出身の選手を選び、一般的な見方とは異なる考えを示した。
シルバは、このトロフィーはパリ・サンジェルマンMFファビアン・ルイスに贈られるべきだと考えており、その理由として過去2シーズンにわたる安定感と獲得タイトル数を挙げた。このレジェンドMFは、その理由について「私にとっては、チームとしての成果が優先される。そうでなければ勝つことはできないからだ。ただ、それでも誰か1人に与えなければならないなら、ファビアンだ。ここ2年で最も多くのタイトルを勝ち取っているのは彼だからだ」と説明した。
パリとスペインで過小評価されている影響力
先日、香港でプロサッカーに1試合限定で復帰すると発表して話題を集めた40歳のシルバは、ルイスについて、クラブと代表の両方にとって欠かせない柱になったと感じている。ルイスは昨季、パリ・サンジェルマンでリーグ・アンとUEFAチャンピオンズリーグを制覇し、夏にはスペイン代表でワールドカップを掲げ、その後PSGでUEFAスーパーカップも制した。
シルバはこの選択について、次のように説明した。「彼はPSGで重要な存在だったし、その後は代表でもそうだった。なぜなのか分からないが、彼にはあまり重要性が与えられていない。なぜなら、彼は素晴らしい選手だからだ。私は彼がとても好きだし、目立たない形で信じられないような仕事をしてきた」
- Getty Images Sport
ロドリとスペイン勢
シルバはこの件に関する自身の見解を締めくくるにあたり、お気に入りの候補リストが、国際舞台でのスペインのここ最近の支配的な強さに大きく影響されていることを認めた。「ロドリはすでに受賞している。そうでなければ、彼の名前も挙げていただろう」とシルバは述べ、賞が授与される際には、現在のスペイン人タレントの世代が世界的な議論の中心にいるべきだと強調した。
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