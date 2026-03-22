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バルセロナから移籍した18歳のドロ・フェルナンデスがPSGでの初ゴールを決めたことを受け、ルイス・エンリケ監督が彼を称賛した
PSGがリーグ・アンの首位に返り咲いた
王者チームは、アウェイで4-0の大勝を収め、レンズを抜き去ってリーグ首位に返り咲いた。1月にこのフランスの強豪に移籍したフェルナンデスは、リーグ戦6試合目の出場となった。ヌノ・メンデスがPKで先制点を挙げ、デシレ・ドゥエが追加点を決めた後、この若手が3点目を決め、ウォーレン・ザイレ＝エメリが勝利を決定づけた。シーズン序盤は苦戦したものの、この攻撃的選手は今やフランスでのプレーにすっかり馴染んできている。
- AFP
ルイス・エンリケが10代のスター選手を称賛
リーグ1＋のインタビューで、監督はチームのローテーションとこのフォワードの節目の記録について喜びを語った。彼は次のように述べた。「厳しい試合だった。 「ここで試合をするたびに、複雑な試合になる。今日は我々は非常に正確だった。チャンピオンズリーグの直後は興奮しているのが普通なので、プレーするのは難しい。ランスはプレスをかけ続け、我々にとって勝利は必須だった。ベラルドやドロのように、普段はあまり出場機会がないが、この機会を活かした選手たちがたくさんいる。嬉しいよ。ドロのゴールへの喜び？18歳で初ゴールを決めるのは重要なことだ。 とても嬉しい。こうした勝利はチームの結束を強める。今が正念場であり、最も重要な時期だ。トロフィーという形で結果を出すべき時だからだ。ワールドカップ前の最後の代表戦期間だが、チームとして復帰後のプレーが重要になる。選手たちが戻ってくるのを待っている。」
フェルナンデス、ゴールを決めた後にコメント
フランスの首都へ移籍する前、この10代の選手はバルセロナのトップチームで5試合に出場し、1アシストを記録していた。冬の移籍以降、新クラブでは全大会通算で7試合に出場している。ニース戦で決めたゴールは、新クラブでの初ゴールであり、PSGの今シーズン通算100ゴール目でもあり、この若きスペイン人選手の明るい未来を予感させるものとなった。
試合後、彼はLigue 1+に対し次のように語った。「監督が僕を信頼してくれて、このゴールを決められて嬉しい。今シーズンの100ゴール目だとは知らなかった。光栄なことだ。チームに貢献できて嬉しいし、ゴールを決められたのはさらに嬉しい。」
- AFP
PSGの次はどうなるのか？
PSGは現在、26試合で勝ち点60を獲得し、リーグ首位に立っている。2位のランスに対して、決定的な1ポイントのリードと1試合の消化試合差を保っている。代表戦中断期間を経て、4月3日にホームでトゥールーズを迎え撃った後、欧州の舞台へと舞台を移す。 4月8日には、フランスの首都パリでイングランドの強豪リヴァプールを迎え撃つ、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝の激戦が待ち受けている。そのわずか3日後には、国内リーグ首位争いを繰り広げるライバル、ランスとのアウェイ戦に臨み、その後、アンフィールドでの第2戦に臨むことになる。
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