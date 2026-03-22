バルセロナから移籍した18歳のドロ・フェルナンデスがPSGでの初ゴールを決めたことを受け、ルイス・エンリケ監督が彼を称賛した

フランスの首都へ移籍する前、この10代の選手はバルセロナのトップチームで5試合に出場し、1アシストを記録していた。冬の移籍以降、新クラブでは全大会通算で7試合に出場している。ニース戦で決めたゴールは、新クラブでの初ゴールであり、PSGの今シーズン通算100ゴール目でもあり、この若きスペイン人選手の明るい未来を予感させるものとなった。

試合後、彼はLigue 1+に対し次のように語った。「監督が僕を信頼してくれて、このゴールを決められて嬉しい。今シーズンの100ゴール目だとは知らなかった。光栄なことだ。チームに貢献できて嬉しいし、ゴールを決められたのはさらに嬉しい。」