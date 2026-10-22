「ピストイアでのアッレグリとの出会い？ 当時は私が始めたばかりで、彼が終わろうとしていた時期だった。それが本当だったのか、ベピ・ピッロンに聞いたことは一度もない！

コンテ、アッレグリ、そしてサッリはまったく違う。3人ともサッカーを愛し、驚くほど勤勉で、勝者のメンタリティーを持っている。ただ、考え方やマネジメントの方法は異なる。チームとの接し方だけでなく、情報やコミュニケーションの扱い方も、幹部との内部でのやり取りから外部への発信まで違う。

今はあらゆる人と物事に目を配ることが欠かせない。自分の発言は、まず選手たちが読み、耳にする。選手はいつもインタビューを読みに行く。良くも悪くも、全員がそうする。そして、幹部やファン、とりわけ報道陣にもメッセージを発信することになる。 アプローチも個性も異なるが、3人とも重要な監督だ」