アンドレア・バルザーリは、ユヴェントスとイタリア代表でプレーした元DFで、現在はイタリアU-21代表のシルヴィオ・バルディーニ監督の副官を務める。YouTubeのポッドキャスト『Colpi da Maestro』で、充実したインタビューに応じた。
話題は当然、イタリアサッカーの復活や、U-21代表で見ている若き才能たちにも及んだ。一方で、ユヴェントスが将来に向けた計画で過去に犯し、今も犯している過ちについて、率直かつ建設的に切り込んだ。
アンドレア・バルザーリは、ユヴェントスとイタリア代表でプレーした元DFで、現在はイタリアU-21代表のシルヴィオ・バルディーニ監督の副官を務める。YouTubeのポッドキャスト『Colpi da Maestro』で、充実したインタビューに応じた。
話題は当然、イタリアサッカーの復活や、U-21代表で見ている若き才能たちにも及んだ。一方で、ユヴェントスが将来に向けた計画で過去に犯し、今も犯している過ちについて、率直かつ建設的に切り込んだ。
「サッカーは変わり、ディフェンダーの役割も変化しつつある。はるかにテンポの速いプレーの中で、ビルドアップへのより大きな関与が求められる。以前のようなディフェンダーの基礎はもう存在しない。かつては、ひどく退屈で、時間がかかり、精神的にも疲れるような細かいことに、もっと取り組んでいた」
「我々には、世代を代表するような突出した才能が足りない。だが、優れた選手たちがいる。懸命に努力し、飛躍を目指して戦う若者たちの集団だ。彼らには高い能力もある。我々はまだ1年目の過程にいる。
海外では18～20歳でトップチームでプレーするのが当たり前と考えられている。我々は少し時間がかかるが、昔からそうだった。失敗もしながら成長するのを待つ勇気が必要だ。新たなバルザーリ？ いや、一人ひとり違う」
「ピストイアでのアッレグリとの出会い？ 当時は私が始めたばかりで、彼が終わろうとしていた時期だった。それが本当だったのか、ベピ・ピッロンに聞いたことは一度もない！
コンテ、アッレグリ、そしてサッリはまったく違う。3人ともサッカーを愛し、驚くほど勤勉で、勝者のメンタリティーを持っている。ただ、考え方やマネジメントの方法は異なる。チームとの接し方だけでなく、情報やコミュニケーションの扱い方も、幹部との内部でのやり取りから外部への発信まで違う。
今はあらゆる人と物事に目を配ることが欠かせない。自分の発言は、まず選手たちが読み、耳にする。選手はいつもインタビューを読みに行く。良くも悪くも、全員がそうする。そして、幹部やファン、とりわけ報道陣にもメッセージを発信することになる。 アプローチも個性も異なるが、3人とも重要な監督だ」
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「パレルモでは素晴らしい4年間を過ごし、大きく成長できた。加入した頃の僕は、まだ少年のような考え方だった。楽しい思いもしたことは否定しない。今振り返ると、僕らの時代に比べて、今の若い選手たちはよりプロ意識が高いように感じる。
モンデッロに住んでいた。サッカーの面では濃密な年月だった。特に最初の頃はね。いろいろなスタジアムを経験してきたけど、歓声の大きさでいえば、バルベラは最も驚くべきスタジアムの一つだと思う。27歳でキャプテンになりたいと、自らその責任を引き受けた。準備はできていなかったし、正直に言うと苦しい時期にも陥った。でも、そのすべてが経験になった」
「ヴォルフスブルクでブンデスリーガを制した翌年は、簡単ではなかった。チームの構想から外されたこともあった。その後、僕が幸運と呼んでいる出来事が起きた。ヴォルフスブルクまで僕を見に来ていたパラティチが、ユベントスにやって来たんだ。ユベントスの話を聞いたとき、すぐに行きたいと思った。これが最後のチャンスだと分かっていた。2006年のワールドカップ後にはビッグクラブに行けると思っていたし、それが実現しなかったことに、いら立ちを覚えていたのかもしれない。29歳でビッグクラブに行く機会が巡ってきた。人間としてもプロとしても成熟した状態で、そこへ行ったんだ」
「あそこで何かが生まれた。全員に共通するメンタリティーがあったからかもしれない。後ろにいたジジ・ブッフォンも含めてね。名前を挙げないと怒るから。ピッチ上では、互いに何も言わなくても、視線を交わすだけで驚くほど息が合った。
毎年、前年よりもさらに何かを成し遂げようという目標を持ってスタートし、互いに高め合っていた。それがおそらくユヴェントスにとって本当に幸運だったことだ。目標を達成するというメンタリティーがあり、相手のポジションを奪って、さらにレベルを上げたいという意欲があった。外国人選手が加入しても、時には少し距離があることもある。だが、あのユヴェントスでは彼らが本当に重要だった。
「ユーヴェは何年も前から、容易ではない変化に直面している。経営陣も3代目だ。良いことは、数年前からいる選手たちを中心としたチームで大きな結果を出し、土台を築くことだろう。
ここ数年、再出発し、かつてのユーヴェをつくるための土台を築けた人は誰もいない。必ずしも私がいた頃のユーヴェでなくていい。でも、かつてのユヴェントスには強固な土台があり、そこからチームを築き上げていた。毎年何かをしようとしているのは分かるが、うまくいっていない」
「サッカー選手にどんなワインを合わせるか？ ユルディズ？ 爽やかで発泡性があり、熟成もできるシャンパンだ。 ピオ・エスポジトは、その考え方がとても印象的な若者だ。20歳には見えないほど、すでに成熟している。ワインなら上質なイタリアのバローロを選ぶ。ブルネッロ・ディ・モンタルチーノでもいい。どちらも素晴らしいワインだ。 エムバペは非常に優れた選手で、フランス人。素晴らしい逸品であるブルゴーニュワインだ。 クリスティアーノ・ロナウドなら、1950年物のポートワインと言うのは簡単だよね？ 最高級を選ぶならボルドーワインだ。 キエッリーニ？ ジョルジョーネはリヴォルノ出身だから、上質なボルゲリワインにしよう。世界的に知られ、彼の地元のワインでもある」