バルサを破り、シメオネ監督が感激。「またやってのけたぞ！」

試合後、アルゼンチン人監督はチームを誇りに思うと語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝でバルサを破るのは簡単なことではない。 戦う選手たちを見るたび胸が熱くなる。何度も再構築を重ね、またベスト4に立った」と語り、活躍したグリーズマンを称えた。

「彼は天才だ。我々が決定的な差を生み出す世界クラスの選手を擁していたことに、しばらく経ってから初めて気づくだろう」と、シメオネは間もなくオーランド・シティへ移籍するこの選手について語った。