マドリードは祝賀ムードに包まれている。アトレティコ・マドリードがフレンキー・デ・ヨング率いるバルセロナを破り、チャンピオンズリーグ準決勝に進出した。試合後、ディエゴ・シメオネ監督は感無量の様子だった。
AFP
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バルサを破り、シメオネ監督が感激。「またやってのけたぞ！」
アトレティコはホームで1997年以来初めてノックアウトステージに敗れたが、合計3-2で準決勝に進んだ。 バルサはラミーヌ・ヤマルとフェラン・トーレスのゴールで1－2とリードしたが、アデモラ・ルックマンの得点でシメオネ率いるチームが勝利した。アトレティコがコパ・デル・レイのこのラウンドでバルサを破るのは2014年と2016年に続き3度目。
試合後、アルゼンチン人監督はチームを誇りに思うと語った。「チャンピオンズリーグの準々決勝でバルサを破るのは簡単なことではない。 戦う選手たちを見るたび胸が熱くなる。何度も再構築を重ね、またベスト4に立った」と語り、活躍したグリーズマンを称えた。
「彼は天才だ。我々が決定的な差を生み出す世界クラスの選手を擁していたことに、しばらく経ってから初めて気づくだろう」と、シメオネは間もなくオーランド・シティへ移籍するこの選手について語った。
アトレティコがビッグトーナメントのベスト4に進出したのは2017年以来。 ファンは決勝進出を熱望し、シメオネ監督は「新たな章」と語った。準決勝の相手はアーセナル対スポルティング・ポルトガルの勝者で、アーセナルは1－0のリードを守る必要がある。
シメオネ監督は過密日程とバルセロナ戦後の疲労に頭を悩ませる。4月29日（水）、アトレティコはアーセナルまたはスポルティングと対戦する。