「ニューカッスルにスペイン人の理学療法士がいて、毎日話していた。いつかバルサでプレーしたいからスペイン語を学びたいと言った。それで少し話せるようになった」とゴードンは語学力の背景を説明した。
AFP
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バルサの入団会見で流暢なスペイン語を話し、周囲を驚かせた新加入のアンソニー・ゴードン。彼がその感動的な背景を明かした。
「ずっとバルサに行きたかった。ここは地球上で最大のクラブだし、子供の頃から夢見ていたんだ」とイングランド人攻撃的MFは移籍の喜びを語った。バルセロナはニューカッスル・ユナイテッドに最大8000万ユーロの移籍金を支払い、25歳のゴードンは2031年までの5年契約を結んだ。
ここ数週間、FCバイエルン・ミュンヘンもゴードン獲得に動いていたが、6000万ユーロ超の移籍金を払うつもりはなく、バルセロナに敗れた。
ゴードンはバルセロナの関心を「かなり遅く」知ったという。「バルサが真剣な選択肢だと分かった瞬間、迷いはなくなった」と語り、他のクラブにはもはやチャンスがなかったと強調した。
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アンソニー・ゴードンは2025/26シーズン、バルセロナと3試合対戦した。
ゴードンは2023年初頭、移籍金4560万ユーロでエバートンからニューカッスルへ移籍。マグパイズ（ニューカッスル）でイングランド代表に選ばれ、代表戦17試合で2得点を挙げ、トーマス・トゥヘル監督率いるW杯代表メンバーにも入った。
ニューカッスルでは左ウイングやセンターフォワードとしてプレーし、昨季は公式戦46試合で17得点5アシストをマークした。 チャンピオンズリーグではバルセロナと3度対戦し、昨年9月のホーム初戦では1-2の敗戦ながら得点を挙げた。
決勝トーナメント1回戦で古巣と新天地が再戦。第1戦は1-1で、ゴードンは終盤20分のみ出場。バルセロナでの第2戦では先発したが、ニューカッスルは2-7で敗れた。
アンソニー・ゴードン：FCバルセロナへの移籍を数字で読む
古巣
ニューカッスル・ユナイテッド
新しいクラブ
FCバルセロナ
移籍金
最大8000万ユーロ（ボーナス含む）
バルサとの契約期間
2031年6月30日