バルサの入団会見で流暢なスペイン語を話し、周囲を驚かせた新加入のアンソニー・ゴードン。彼がその感動的な背景を明かした。

「ずっとバルサに行きたかった。ここは地球上で最大のクラブだし、子供の頃から夢見ていたんだ」とイングランド人攻撃的MFは移籍の喜びを語った。バルセロナはニューカッスル・ユナイテッドに最大8000万ユーロの移籍金を支払い、25歳のゴードンは2031年までの5年契約を結んだ。

ここ数週間、FCバイエルン・ミュンヘンもゴードン獲得に動いていたが、6000万ユーロ超の移籍金を払うつもりはなく、バルセロナに敗れた。

ゴードンはバルセロナの関心を「かなり遅く」知ったという。「バルサが真剣な選択肢だと分かった瞬間、迷いはなくなった」と語り、他のクラブにはもはやチャンスがなかったと強調した。