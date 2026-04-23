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Christian Guinin

翻訳者：

バルサとスペイン代表に衝撃の負傷ニュース！ラミン・ヤマル、W杯を前に最悪の事態が迫っている模様

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ラミン・ヤマル
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スペイン
バルセロナ

バルセロナ対セルタのリーグ戦で、ラミネ・ヤマルが重傷を負った。最悪の事態が懸念される。

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、水曜日の夜に行われた初期検査で、18歳の攻撃的スター選手は太ももの筋肉を断裂した。

  • 回復には少なくとも5～6週間かかり、経過が遅ければさらに延びる見込みです。その場合、ヤマルは今シーズン残りとワールドカップ出場も危ぶまれます。木曜日に追加検査が予定されています。

    大会は米国、カナダ、メキシコで開催され、開幕まであと7週間。6月11日にメキシコ対南アフリカで幕を開け、スペインは15日にカーボベルデと初戦を迎える。

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    ヤマル、PKを決めた直後に負傷

    ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な形で負傷した。 40分には自ら得たPKを冷静に決めバルサに先制点をもたらしたが、直後にベンチに合図し倒れ込んだ。チームメートが駆け寄る中、医療スタッフが治療し、彼は少し足を引きずりながら退場。ロニー・バルドジーが代わって入った。

    医療スタッフが駆けつけ治療を行った。ヤマルは足を引きずり、落胆した様子でピッチを後にし、そのままロッカールームへ。代わりにバルジが投入された。

    シーズン終盤のヤマルの離脱はバルセロナにとって痛手だ。首位と2位レアル・マドリードの差は安全圏だが、タイトル防衛へは残り数試合を戦わなければならない。5月には最大のライバルとの「クラシコ」が待っている。

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