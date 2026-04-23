バルサとスペイン代表に衝撃の負傷ニュース！ラミン・ヤマル、W杯を前に最悪の事態が迫っている模様

ヤマルはセルタ・ビーゴ戦で奇妙な形で負傷した。 40分には自ら得たPKを冷静に決めバルサに先制点をもたらしたが、直後にベンチに合図し倒れ込んだ。チームメートが駆け寄る中、医療スタッフが治療し、彼は少し足を引きずりながら退場。ロニー・バルドジーが代わって入った。

医療スタッフが駆けつけ治療を行った。ヤマルは足を引きずり、落胆した様子でピッチを後にし、そのままロッカールームへ。代わりにバルジが投入された。

シーズン終盤のヤマルの離脱はバルセロナにとって痛手だ。首位と2位レアル・マドリードの差は安全圏だが、タイトル防衛へは残り数試合を戦わなければならない。5月には最大のライバルとの「クラシコ」が待っている。