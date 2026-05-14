水曜日にリーグ王者に返り咲いたPSGでも、フォワードは数少ない弱点とされる。本来ウイングのウスマン・デンベレがルイス・エンリケ監督の下でセンターフォワードを務め、その出来は悪くない。 ドルトムント時代を経て、彼はCL決勝再進出に貢献し、バロンドールも受賞した。 だが代役は少ない。

24年にベンフィカから6500万ユーロで加入したゴンサロ・ラモスは期待に応えられず、大事な試合ではベンチが定位置だ。23年にフランクフルトから9500万ユーロで獲得したランダル・コロ・ムアニも同様で、すでに2度のレンタル移籍を経験している。 ユヴェントスでの1年間を経て、今季はトッテナムで降格回避に奮闘している。2人とも放出候補と見なされている。

一方、アトレティコでプレーするアルバレスは公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録。契約は2029年まであり、移籍金は1億ユーロ超、スペインの義務付けによる契約解除条項は5億ユーロに達する。