ESPNによると、パリ・サンジェルマンはこのトップストライカーの獲得を今夏の最優先補強としている。
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バルサとアーセナルは空振りに終わるか。次なる強豪がジュリアン・アルバレスの獲得を最優先している。
PSGはアルバレス獲得で強豪と競争している。バルセロナやアーセナルも攻撃陣補強として注目していると報じられてきた。
アトレティコのディエゴ・シメオネ監督も先日、自身の教え子には多くのオファーがあると述べ、今夏バルセロナへ移籍するという報道に苛立ちを示した。 バルサでは契約延長が噂されるレヴァンドフスキの後継候補とされ、「彼は並外れた選手だから当然だ」とシメオネ監督は語った。さらに「アーセナル、パリ・サンジェルマン、バルセロナなど多くのクラブが興味を示しているが、我々が心配することではない」と続けた。
- AFP
アルバレスはPSGの「贅沢な悩み」を解決するのか？
水曜日にリーグ王者に返り咲いたPSGでも、フォワードは数少ない弱点とされる。本来ウイングのウスマン・デンベレがルイス・エンリケ監督の下でセンターフォワードを務め、その出来は悪くない。 ドルトムント時代を経て、彼はCL決勝再進出に貢献し、バロンドールも受賞した。 だが代役は少ない。
24年にベンフィカから6500万ユーロで加入したゴンサロ・ラモスは期待に応えられず、大事な試合ではベンチが定位置だ。23年にフランクフルトから9500万ユーロで獲得したランダル・コロ・ムアニも同様で、すでに2度のレンタル移籍を経験している。 ユヴェントスでの1年間を経て、今季はトッテナムで降格回避に奮闘している。2人とも放出候補と見なされている。
一方、アトレティコでプレーするアルバレスは公式戦49試合で20ゴール9アシストを記録。契約は2029年まであり、移籍金は1億ユーロ超、スペインの義務付けによる契約解除条項は5億ユーロに達する。
フリアン・アルバレス：アトレティコ・マドリードでの成績と統計
ゲーム 106 ゴール 49 アシスト 17