「バルサが私の最後のクラブになる」：ハンス・フリック、FCバルセロナ退団後に現役引退を発表

「彼はこのオファーを受け入れる意向だ。ここでの環境を非常に気に入っているため、近いうちに契約を発表する予定だ」とラポルタ氏は述べた。クラブからの公式発表はまだ行われておらず、フリック監督自身も、水曜日（18時45分キックオフ）に行われるチャンピオンズリーグのニューカッスル・ユナイテッドとの重要な決勝トーナメント1回戦第2戦（第1戦は1-1）を控えているため、この件について確認を避けた。

「今は適切なタイミングではないと思う。我々には非常に重要な試合が控えている」と、61歳のフリック監督は火曜日に語ったが、次のように明言した。「ここで働くことが大好きだ。時間はたっぷりあるし、他の場所へ行くことなど考えていない。私はここにいるし、ここが私の最後のクラブ、最後の仕事になるだろう。そのことをとても嬉しく思っている」

ラポルタ会長は、最大のライバルであるビクトル・フォント氏との選挙戦において、フリック監督を全面的に支持していた。 「会長こそが、私がここにいる理由だ」と、フリックは12月の選挙を見据えてすでに語っていた。その選挙でラポルタは68.18％の得票率を獲得し、フリックの票も得た。フォンテは29.78％だった。ラポルタは数週間前に選挙プロセスの一環として辞任していたが、7月に職務に復帰する予定だ。