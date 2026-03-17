ジョアン・ラポルタ会長は再選後、ラジオ局RAC1のインタビューで明らかにしたように、61歳の同氏は2028年までの契約締結を目前に控えており、現在の契約は2027年までとなっている。
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「バルサが私の最後のクラブになる」：ハンス・フリック、FCバルセロナ退団後に現役引退を発表
「彼はこのオファーを受け入れる意向だ。ここでの環境を非常に気に入っているため、近いうちに契約を発表する予定だ」とラポルタ氏は述べた。クラブからの公式発表はまだ行われておらず、フリック監督自身も、水曜日（18時45分キックオフ）に行われるチャンピオンズリーグのニューカッスル・ユナイテッドとの重要な決勝トーナメント1回戦第2戦（第1戦は1-1）を控えているため、この件について確認を避けた。
「今は適切なタイミングではないと思う。我々には非常に重要な試合が控えている」と、61歳のフリック監督は火曜日に語ったが、次のように明言した。「ここで働くことが大好きだ。時間はたっぷりあるし、他の場所へ行くことなど考えていない。私はここにいるし、ここが私の最後のクラブ、最後の仕事になるだろう。そのことをとても嬉しく思っている」
ラポルタ会長は、最大のライバルであるビクトル・フォント氏との選挙戦において、フリック監督を全面的に支持していた。 「会長こそが、私がここにいる理由だ」と、フリックは12月の選挙を見据えてすでに語っていた。その選挙でラポルタは68.18％の得票率を獲得し、フリックの票も得た。フォンテは29.78％だった。ラポルタは数週間前に選挙プロセスの一環として辞任していたが、7月に職務に復帰する予定だ。
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ラポルタ：フリックは「若く、エネルギーに満ちた人物」
63歳の彼は、2031年までこのカタルーニャの名門クラブのトップに留まることになる。
「この任期全体をハンス・フリックと共に過ごしたい。彼がバルサにあと5年留まることは十分あり得ると考えている。 それは安定性を示し、我々が成功していることを示すことになるだろう」とラポルタ氏は語った。フリック氏は「若く、エネルギーに満ちた人物」であり、「以前は機能していなかった同じ選手たちでチームを機能させた。自分の考えを明確に説明する姿勢によって、チームに活力を与えた」とラポルタ氏は述べた。
フリックは2024年夏にバルセロナの指揮を執り、初シーズンでリーグ戦とカップ戦の国内2冠を達成した。それ以前、ハイデルベルク出身の彼はFCバイエルンを指揮し、ドイツの最多優勝クラブと共に2020年にはトリプルクラウンを獲得するなど、2021年から2023年まではドイツ代表も率いていた。