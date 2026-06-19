最大の山場はここだ。一人の選手のふくらはぎの状態がすべてを左右する。問題がなければ万事OK。もし問題があれば、事態は面白くなる。

今週はほとんど情報がなく、メディアが視察した時間帯にはジムや個人練習のみだった。木曜、ポチェッティーノ監督は試合直前まで判断できないと語った。

「彼は今週ずっと個別調整を行っていた。いつも通り、試合前日の今夜、医療スタッフと会議を開き全選手の状態を評価し、明日に結果を発表する」とポチェッティーノ監督は語った。「状態は回復傾向で、金曜日よりかなり良くなっている。様子を見よう。 現時点では様子を見守るしかない。仮に明日出場できなくても、次の試合には間に合うだろう。それでも彼は出場するために並々ならぬ努力をしている。

「代表でプレーし、チームを助け、勝利に貢献できることは、国を愛する選手にとって大きな喜びだ。このような状況はつらいが、クリスティアンは精神的に強く、早期復帰へ並外れた努力をしている」

プリシッチが万全なら先発は変わらない。欠場なら布陣の再考が必要だ。代役は誰なのか。マリク・ティルマンが前線に上がるだけか。ジオ・レイナのゴールが起爆剤になるか。ティム・ウィアのスピード、ブレンデン・アーロンソンの運動量、アレックス・ゼンデハスの技術が鍵を握る。

変数は多く、選択肢も豊富だ。それでもポチェッティーノは、金曜の試合でそれらを使わずに済むことを願っているだろう。

ティム・ウィーアは「クリスチャンは素晴らしい選手で、パラグアイ戦でも証明した。彼の技術はチームにとって大きな財産だ。一緒にプレーした中で最高の選手の一人で、次の試合では万全であってほしい」と語った。