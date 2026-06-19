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USMNT Five Keys June 18GOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

「バランスの取れたプレーを」――プリシッチの出場は不明だが、ポチェッティーノ率いる米国代表はオーストラリアの堅守を崩す。W杯を左右する5つのポイント。

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アメリカ合衆国 対 オーストラリア

クリスチャン・プリシッチの出場がまだ不明な米国代表は、高いDFを突破し、フィジカルなオーストラリアに対応しながら、バランスを保つ必要がある。

シアトル発――米国男子代表チームの雰囲気は依然として上々だ。初戦でパラグアイを4－1で下したのだから当然だ。

とはいえ、大会中の雰囲気は目まぐるしく変わる。パラグアイを圧倒して以来、その笑顔は少しずつ薄れつつある。焦点はすでに次のオーストラリア戦へ。この一戦は前回の試合以上に、大会の行方を左右する。

勝てばグループ首位がほぼ確定し、準々決勝進出へ大きく前進する。引き分けなら最終戦のトルコ戦にすべてがかかる。負ければ状況は一転し、初戦の高揚感は消える。

つまり、金曜日の一戦は両チームにとって極めて重要だ。以下にグループステージ第2戦を左右する5つのポイントをまとめる。

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    プリシッチの件

    最大の山場はここだ。一人の選手のふくらはぎの状態がすべてを左右する。問題がなければ万事OK。もし問題があれば、事態は面白くなる。 

    今週はほとんど情報がなく、メディアが視察した時間帯にはジムや個人練習のみだった。木曜、ポチェッティーノ監督は試合直前まで判断できないと語った。

    「彼は今週ずっと個別調整を行っていた。いつも通り、試合前日の今夜、医療スタッフと会議を開き全選手の状態を評価し、明日に結果を発表する」とポチェッティーノ監督は語った。「状態は回復傾向で、金曜日よりかなり良くなっている。様子を見よう。 現時点では様子を見守るしかない。仮に明日出場できなくても、次の試合には間に合うだろう。それでも彼は出場するために並々ならぬ努力をしている。

    「代表でプレーし、チームを助け、勝利に貢献できることは、国を愛する選手にとって大きな喜びだ。このような状況はつらいが、クリスティアンは精神的に強く、早期復帰へ並外れた努力をしている」

    プリシッチが万全なら先発は変わらない。欠場なら布陣の再考が必要だ。代役は誰なのか。マリク・ティルマンが前線に上がるだけか。ジオ・レイナのゴールが起爆剤になるか。ティム・ウィアのスピード、ブレンデン・アーロンソンの運動量、アレックス・ゼンデハスの技術が鍵を握る。

    変数は多く、選択肢も豊富だ。それでもポチェッティーノは、金曜の試合でそれらを使わずに済むことを願っているだろう。 

    ティム・ウィーアは「クリスチャンは素晴らしい選手で、パラグアイ戦でも証明した。彼の技術はチームにとって大きな財産だ。一緒にプレーした中で最高の選手の一人で、次の試合では万全であってほしい」と語った。

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  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    オーストラリアの分析

    今週のキーワードは「巨漢」だった。最も小柄なセンターバック、アレッサンドロ・チルカティでも6フィート3インチある。オーストラリアは守備陣の体格を生かし、相手を翻弄する。

    トルコ戦でもそうだった。アルダ・ギュレル、ケナン・イルディズ、ハカン・チャルハノグルらを擁しながらも、トルコはオーストラリアの「黄金の壁」を崩せなかった。運だけでは止まらない。必要なのは、技術、組織力、そして相手のリズムを乱す“一味違う”フィジカルだ。 

    「彼らの最終ラインは極めて堅い」とアーロンソンは語る。「対戦するのは難しい。彼らは大柄な選手5人で構成されるバックラインだと分かっている」

    だが米国代表にも、そのフィジカルに対応できる選手がいる。ティルマン、フォラリン・バログン、ウェストン・マッケニー、セルジーノ・デストらは欧州トップレベルでプレーし、対処法を知っている。今回は彼らを止められるか。前回鉄壁だった守備を突破するチャンスを、米国代表は作り出せるか。 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    カウンターには注意して

    パラグアイ戦では、米国代表はハイプレスを採用。ボールを失っても、赤白のユニフォームがすぐさま押し寄せ、センターバックがハーフウェイライン超えで回収し再攻撃。脅威になる前にボールを奪う賭けは毎回成功した。 

    だがオーストラリアは異なる。ネストリー・イラクンダの絶大なスピードは、いつでも流れを変える。相手は38歳のセンターバック1人と、足首を負傷から回復したばかりの選手だ。 

    「重要なのは、バランスを保ちながら積極的に動くことだ」とアントニー・ロビンソンは語る。「ボールを失っても、すぐに反応し、カウンターを最小限に抑える位置を取れるよう準備する」

    そのバランスはポチェッティーノ監督の采配次第。パラグアイ戦のように全力を出すか、計算された戦いか。どちらにもリスクはあるが、監督は適切な選択をしなければならない。 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    中盤の攻防

    パラグアイ戦で米国男子代表の攻撃は、複雑でありながら実は単純だった。要は、中盤の動きを見ればよかった。 

    マッケニーとティルマンは何度もパラグアイの守備陣へ真っすぐ切り込み、深い位置まで走り込んで反応を強いた。 その結果、走っていない選手のためにスペースが生まれ、別の選手がそのスペースを埋めるために動き、ドミノ効果が連鎖した。あとは、残されたスペースがプリシッチ、バログン、デストの誰なのかを見極めるだけだった。攻撃とは、こうして仕掛けるものだ。 

    「試合の前日、マウリシオ監督と戦術を確認し、動きやカバーすべき場所、ボールを持つ前後での切り替えを共有した」とタイラー・アダムスは語る。「試合ではその動きに自信があった」

    見事な采配だったが、再現できるか。オーストラリアには高い技術を持つMFがおり、USMNTのミッドフィールダー対策も万全だ。才能で凌ぐか、あるいは相手のすねに素早く蹴りを入れるか。 

    USMNTはボール支配率で優位に立つと予想されており、オーストラリアがどのように対応するかを見極める必要がある。もしオーストラリアが問題を解決した場合、USMNTは戦術を転換する必要があり、それがうまくいかなければ、前回のトルコ戦と同じように苛立ちを強いられることになるだろう。 

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    「あれは親善試合じゃなかった」

    米国代表は感情を込めてプレーする。ポチェッティーノ監督はその熱量を歓迎する。観客の熱気を力に変え、激しいプレーで表現したいのだ。とはいえ、オーストラリア代表も激しい試合には慣れている。

    昨秋の対戦でもそれは明らかで、USMNTは2-1で勝ったものの、選手たちは負傷者を出すなど大きな代償を払った。

    「あれは非公式戦であり、親善試合ではなかった」とポチェッティーノ監督は語った。「あの試合を見たか？ あれは親善試合などではなかった」

    特にワールドカップではそれが標準だ。金曜日の試合では、さらに激しさが増すだろう。

    さらに、両国のメディアでは評論家たちが舌戦を繰り広げ、互いに相手を過小評価していると主張している。グループステージ突破へ、特に新タイブレークルール下では金曜の勝者が有利なのは明らかだ。

    つまり、金曜日の試合では、その激しさと感情をいかにコントロールできるかが勝敗を分ける。激しい衝突や、審判の判断を迫るファウルも予想される。選手が冷静さを失う場面も出てくるだろう。それらを最もうまく乗り切ったチームが勝利を手にするはずだ。

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