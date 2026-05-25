バニー・ショーが新契約にサイン。マンチェスター・シティは、チェルシー移籍の噂があった同ストライカーが長期契約を結んだと発表した。

この発表は、特に3度のゴールデンブーツ受賞者と噂されていたチェルシーにとって打撃だ。契約交渉は難航し、多くの人がショーのフリー移籍退団を予想していた。しかしシティは難関を乗り越え、クラブ史上最多得点者と新契約を結んだ。

チェルシーのソニア・ボンパストール監督は以前「彼女をウィッシュリストに入れない人がいるだろうか」と冗談交じりに語り、噂に拍車をかけていた。今回の4年契約延長で、シティのサッカー部門ディレクター、テレサ・ショグランは、マンチェスターのクラブが欧州のエリートからの関心を退けることができると示した。