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バニー・ショーが新契約にサイン。マンチェスター・シティは、チェルシー移籍の噂があった同ストライカーが長期契約を結んだと発表した。
シティ、スターFWと2030年まで契約延長
ショーがシティと4年契約を締結。WSL屈指のフォワードが当面マンチェスターに残る。 これにより29歳の彼女は2030年までクラブに残り、スカイブルーでのキャリアは10年に及ぶ見込みだ。発表は「2025-26アフターパーティー」のステージで行われ、彼女は直前に「エティハド・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン」にも選ばれた。
クラブ公式サイトでは、ショーが契約延長を決めた理由をこう語っている。「この素晴らしいクラブであと4年もプレーできることをとても幸せに思います。私はいつも『シティは自分の家だ』と言ってきました。最初の5年間で選手としても人間としても大きく成長できました。 チームメイトとつかんだWSL優勝は、私のキャリアで最も誇らしい瞬間の一つです。来シーズン以降、私たちがどんな活躍ができるのか、今からとてもワクワクしています。とはいえ、まずはブライトンとの大一番が控えています！シティのファンの皆さん、いつも私たちを応援してくださり、ありがとうございます。皆さんと共にこの思い出に残る旅を続けられることを心から嬉しく思いますし、将来私たちがどんな成果を挙げられるのか、今から待ちきれません。」
- AFP
チェルシーの関心を一蹴する
この発表は、特に3度のゴールデンブーツ受賞者と噂されていたチェルシーにとって打撃だ。契約交渉は難航し、多くの人がショーのフリー移籍退団を予想していた。しかしシティは難関を乗り越え、クラブ史上最多得点者と新契約を結んだ。
チェルシーのソニア・ボンパストール監督は以前「彼女をウィッシュリストに入れない人がいるだろうか」と冗談交じりに語り、噂に拍車をかけていた。今回の4年契約延長で、シティのサッカー部門ディレクター、テレサ・ショグランは、マンチェスターのクラブが欧州のエリートからの関心を退けることができると示した。
記録的なキャンペーン
ショーは22試合で21得点を挙げ、3シーズン連続でリーグ最多得点をマークし、シティの優勝を導いた。この契約延長は、WSL史上最高とされる個人シーズンを過ごした彼女への評価だ。彼女はまた、リーグ最多の152デュエル勝利と高いボール回収数を記録し、攻守でチームを支えている。
さらに今季はデュエル勝利数152回でリーグトップ、ボール奪取数でも上位に入り、守備でもチームに貢献した。 2021年のボルドーからの加入以来、137試合で117得点28アシストを記録するクラブ歴代最多得点者でもある。
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2冠を狙って
WSL制覇で将来も安泰となったショーは、ウェンブリーでのブライトンとのFAカップ決勝に集中している。日曜に勝てばマンチェスター・シティは国内2冠の快挙を達成し、ストライカーのショーにはまた一つトロフィーが加わる。サッカー部門ディレクターのテレセ・ショグランは、ショーが依然として不可欠で、チャンピオンズリーグ復帰へ向けチームを率いる真のリーダーに成長したと語る。
さらに彼女は「世界最高センターフォワードの一人を獲得できたことはシティにとって大きなアピールであり、バニー（ショウ）がここで成功できると信じてくれている証です」と語った。 今季26得点をマークしているショーは、週末のナショナル・スタジアムでもチームを勝利に導く最有力候補だ。