バニー・ショーがチェルシーへ?! WSLライバルクラブの関心の中、契約切れストライカーとの新契約でマンCが「最終段階」に
報道：チェルシー、ショーのフリー移籍を検討中
マンチェスター・シティは今シーズン絶好調で、2016年以来となる初のWSL優勝へ向け順調に進んでいる。残り6試合で首位を8ポイント差で独走中だ。しかし、ジャマイカ代表のショーの去就が未解決であることが大きな懸念材料となっている。彼女は今シーズンリーグ戦16試合で15得点を挙げ、世界最高峰の選手の一人であることを改めて証明している。
数か月後に契約満了を迎えるショーがマンチェスター・シティとの契約を更新しない場合、水曜日のタイムズ紙はチェルシーが獲得の最有力候補と見られていると報じた。ブルーズ（チェルシー）は彼女の現所属クラブよりも高額なオファーを提示しているという。
ショー、異例の騒動の末に新契約に「近づく」
ショーの状況がここまで深刻化したのは驚きだ。シティは近年、主力選手の契約更新に非常に長けており、このような困難な状況を回避し、重要な戦力を失う可能性を減らすため、早期に契約を結んできた。ショー自身もマンチェスターでの時間について良いことしか語っておらず、現段階で新契約交渉の進展がこれほど遅れた原因は不明だ。
しかし、シティのアンドレ・イェグルツ監督は今シーズン前半に契約交渉が進行中であることを認めており、チェルシー移籍の噂が浮上した翌日の木曜日、ガーディアン紙はショーがマンチェスターでの新契約に「合意間近」と報じた。 同紙によれば、ここ数週間で双方の交渉は「順調に進展」しており、「細かい条件」は未調整ながら、シティは主力ストライカーが新契約に署名するとの「確信」を持っているという。
シャウをWSLのライバルクラブに奪われることは、マンチェスター・シティにとって大きな打撃となるだろう
シティがショーを失うことがどれほど大きな打撃となるかは、いくら強調しても足りないほどであり、それゆえにこのニュースがクラブにとってどれほど喜ばしいものかはお分かりいただけるだろう。彼女がチームにとって重要な存在であることは、数字を見れば明らかだ。2020年にシティに加入して以来、全大会通算128試合で108得点を記録している。 特筆すべきは、2023-24シーズンのWSL優勝争いでクラブが最終ラインを越えられなかった際、ショーの負傷離脱が大きな要因だった点だ。これは、29歳の彼女がボールを持たない状況下で守備や攻撃の組み立てにおいてチームに貢献している他の全ての働きを掘り下げるまでもなく明らかである。
リーグのライバルに彼女を奪われることはさらに壊滅的だ。シティは近年WSLで精彩を欠き、2度目の優勝まで10年を要した事実がそれを物語る。しかし今シーズンは遅れを取り戻す上で大きな進歩を遂げている。それでもショーがチェルシー移籍を選ぶこと、特にそれがライバルに投資で遅れを取った結果ならば、チームがここからさらに飛躍できるか深刻な疑問を投げかけるだろう。 幸いなことに、シティにとって現時点ではそのような事態にはならない兆候が見えている。
なぜショーのようなスターストライカーこそがチェルシーに必要な存在なのか
一方チェルシーにとって、ショーのような選手を獲得することは非常に大きな意味を持つ。今シーズンのブルーズは最終ラインでの決定力に欠けており、WSLでゴール前でのパフォーマンスがこれほど低いチームは他にない。 ロンドンクラブの得点は29点に留まる一方、期待値（xG）は33.77を記録。最下位から3番目のウェストハムがこれに続くが、その差はマイナス2.66で、チェルシーの4.77とは対照的だ。
ブルーズは今夏に契約満了を迎えるフォワード選手も多く、ストライカー獲得に動いているのも当然だ。サム・カー、カタリーナ・マカリオ、アギー・ビーバー＝ジョーンズはいずれもチェルシーとの契約が残り数ヶ月。特にマカリオは、今季は怪我から復帰後も期待されたレギュラーポジションを得られていない状況から、退団が最も現実的な選択肢と見られている。 また、このアメリカ代表スター選手には多くの関心が寄せられており、アメリカ移籍が最も有力視されている。
ただし、ショーがマンチェスター・シティとの契約を更新した場合、チェルシーは他の選手に目を向ける必要があり、今夏の移籍市場が近づくにつれ、新たなターゲット候補に関する噂が必ず浮上するだろう。
