バニー・ショーがチェルシーへ?! WSLライバルクラブの関心の中、契約切れストライカーとの新契約でマンCが「最終段階」に

シティがショーを失うことがどれほど大きな打撃となるかは、いくら強調しても足りないほどであり、それゆえにこのニュースがクラブにとってどれほど喜ばしいものかはお分かりいただけるだろう。彼女がチームにとって重要な存在であることは、数字を見れば明らかだ。2020年にシティに加入して以来、全大会通算128試合で108得点を記録している。 特筆すべきは、2023-24シーズンのWSL優勝争いでクラブが最終ラインを越えられなかった際、ショーの負傷離脱が大きな要因だった点だ。これは、29歳の彼女がボールを持たない状況下で守備や攻撃の組み立てにおいてチームに貢献している他の全ての働きを掘り下げるまでもなく明らかである。

リーグのライバルに彼女を奪われることはさらに壊滅的だ。シティは近年WSLで精彩を欠き、2度目の優勝まで10年を要した事実がそれを物語る。しかし今シーズンは遅れを取り戻す上で大きな進歩を遂げている。それでもショーがチェルシー移籍を選ぶこと、特にそれがライバルに投資で遅れを取った結果ならば、チームがここからさらに飛躍できるか深刻な疑問を投げかけるだろう。 幸いなことに、シティにとって現時点ではそのような事態にはならない兆候が見えている。