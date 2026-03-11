シティがショーを失うことがどれほど大きな打撃となるかは、いくら強調しても足りないほどだ。2020年にクラブ加入以来、全大会通算128試合で108得点を記録している数字が、彼女のチームへの重要性を如実に物語っている。 特筆すべきは、2023-24シーズンのWSL優勝争いでシティが優勝目前でありながらタイトルを逃した際、ショーの負傷離脱が大きな要因だった点だ。これは29歳の選手がボールを持たない状態でも守備や攻撃の組み立てでチームに貢献している数々の働きを掘り下げるまでもない。

リーグのライバルに彼女を奪われることは、さらに壊滅的な打撃となるだろう。シティは近年WSLで精彩を欠いており、2度目の優勝まで10年を要した事実がそれを物語っている。しかし今シーズンは遅れを取り戻す上で大きな進歩を遂げた。それでもショーがチェルシーへ移籍する姿、特にそれがライバルに投資で遅れを取った結果であるならば、チームがここからさらに飛躍できるのかという重大な疑問を投げかけることになるだろう。