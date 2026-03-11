Getty Images
バニー・ショーがチェルシーへ?!契約最終数ヶ月を迎えたスターストライカーに、マンチェスター・シティのWSLライバルクラブがフリー移籍で狙いを定める
報道：チェルシー、マンチェスター・シティのスター選手バニー・ショーのフリー移籍を検討中
マンチェスター・シティは今シーズン絶好調で、2016年以来となる初のWSL優勝へ向け順調に進んでいる。残り6試合で首位を8ポイント差で独走中だ。しかし、ジャマイカ代表のショーの去就が未解決であることが大きな懸念材料となっている。彼女は今シーズンリーグ戦16試合で15得点を挙げ、世界最高峰の選手の一人としての地位を確固たるものにしている。
数か月後に契約満了を迎えるショーがマンチェスター・シティとの契約を更新しない場合、現時点ではチェルシーが獲得の最有力候補とみられていると英紙タイムズは報じている。ブルーズ（チェルシー）は現所属クラブを上回る金額を提示しているという。
マンチェスター・シティとは違う：なぜショーは契約最終数ヶ月に入っているのか？
ショーの状況がここまで悪化したのは驚きだ。シティは近年、主力選手の契約更新に非常に長けており、このような困難な状況を回避し、重要な選手を失う可能性を減らすため、早期に契約を結んできた。ショー自身もマンチェスターでの時間について、これまで良いことしか語ってこなかった。現段階で、新契約交渉がこれほど進展しない原因が何かは不明だ。
シティのアンドレ・イェーゲルツ監督は今シーズン前半、契約交渉が進行中であることを認めていた。しかし先月この状況について問われると、新たな情報は提供できなかった。「その件に関する最新情報はありません」と記者会見で述べた。
最悪のシナリオ：シャウをWSLのライバルクラブに奪われることは、マンチェスター・シティにとって大きな打撃となるだろう
シティがショーを失うことがどれほど大きな打撃となるかは、いくら強調しても足りないほどだ。2020年にクラブ加入以来、全大会通算128試合で108得点を記録している数字が、彼女のチームへの重要性を如実に物語っている。 特筆すべきは、2023-24シーズンのWSL優勝争いでシティが優勝目前でありながらタイトルを逃した際、ショーの負傷離脱が大きな要因だった点だ。これは29歳の選手がボールを持たない状態でも守備や攻撃の組み立てでチームに貢献している数々の働きを掘り下げるまでもない。
リーグのライバルに彼女を奪われることは、さらに壊滅的な打撃となるだろう。シティは近年WSLで精彩を欠いており、2度目の優勝まで10年を要した事実がそれを物語っている。しかし今シーズンは遅れを取り戻す上で大きな進歩を遂げた。それでもショーがチェルシーへ移籍する姿、特にそれがライバルに投資で遅れを取った結果であるならば、チームがここからさらに飛躍できるのかという重大な疑問を投げかけることになるだろう。
なぜショーこそが今夏のチェルシーに必要な選手なのか
しかしチェルシーにとって、ショーの獲得は極めて重要だ。今季ブルーズは最終ラインでの決定力に欠け、WSLでゴール前での不振が最も深刻なチームとなっている。 ロンドンクラブの得点は29点に留まる一方、期待値（xG）は33.77を記録。最下位から3番目のウェストハムが次に続くが、その差はマイナス2.66（チェルシーは4.77）である。最有力得点王候補を6得点差でリードするショーの加入は、この課題を大きく改善するだろう。
チェルシーは今夏、多くのフォワードが契約満了を迎えるため、ストライカー獲得に動くことが予想される。サム・カー、カタリーナ・マカリオ、アギー・ビーバー＝ジョーンズはいずれもチェルシーとの契約が最終数ヶ月に入っている。特にマカリオは、健康であれば今シーズン期待されたようなレギュラーポジションを得られていない状況から、退団の可能性が最も高いと見られている。 アメリカ代表のスター選手には多くの関心が集まっており、アメリカ移籍が最も有力視されている。
